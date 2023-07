Division-1-Finale: Amstettner Blitze treffen Invaders gleich tödlich

Die Spannung im Bowl-Spiel der Division 1 währte nicht lang, zu überlegen agierten die heuer ungeschlagenen Ultimate Thunder Amstetten bei ihrem Heimspiel gegen die Generali Invaders St. Pölten, die sich erst in einem packenden Semifinale für das Endspiel qualifizieren hatten können. Die Rollenverteilung war daher schon vor dem Ankick vorgegeben und die Teams hielten sich so gesehen nur ans „Playbook“. Unermüdlich kämpften sich die Thunder-Spieler Drive für Drive in die Endzone, wohingegen den St. Pöltner kaum einmal ein First down gelang. Zwei Touchdowns inklusive Extrapunkte im ersten Spielabschnitt und ein Fieldgoal sowie erneut ein Touchdown plus geglückter Ehrhöhung im zweiten für Amstetten waren die Folge. Sie gingen mit einer 24:0-Führung in die Halbzeitpause.

Zwei Touchdowns für St. Pölten noch zugelassen

Und gleich nach Wiederbeginn kannte das Topteam der Division 1, das sicher das Potenzial hat, auch in der AFL mitzuspielen, keine Gnade. Sofort wurde der nächste Touchdown samt Extrapunkt von den Thunder erzielt (31:0). Erst danach ließen auch die Hausherrn die Zügel etwas schleifen, die Invaders konnten endlich auch ihrerseits erstmals mittels Touchdown anschreiben. Die Erhöhung missglückte aber (31:6). Ident dann der Spielverlauf im Schlussabschnitt, nur dass den St. Pöltnern diesmal nach ihrem TD die Erhöhung zum Endstand von 38:13 gelingt.