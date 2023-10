EM-Finale: Party des Jahres in der NV-Arena endet mit Titelgewinn

Fast 6.500 Zuschauer waren in St. Pölten Zeugen des „Sommer-Märchens“: Nicht nur das Team von Headcoach Max Sommer brachte die Fans in der NV-Arena speziell in der zweiten Halbzeit auf Betriebstemperatur. Bei fast schon sommerlichen Temperaturen Ende Oktober kamen die Gäste aus Finnland gehörig ins Schwitzen und hatten am Ende dieses Finalspiels nicht mehr viel dagegenzuhalten. Der Rekordtitelträger (5) aus dem hohen Norden zog am Ende beim 28:0 klar den Kürzeren. „Wir laufen diesem Titel schon 40 Jahre nach, endlich hat es geklappt“, jubelte auch Verbandspräsident Michael Eschlböck.

Es war aber ein langer Weg war bis zum Titelgewinn. Los gegangen ist die EM schon vor mehr als einem Jahr, als sich Österreich in der Gruppenphase gegen Ungarn und Frankreich durchsetzte. Im Halbfinale schaltete man im August Titelverteidiger Italien aus und dann wurde in der NV-Arena alles angerichtet für den Showdown. Diesmal sollte nichts mehr zwischen Österreich und dem EM-Pokal geraten. Doch im ersten Viertel war die Nervosität der Hausherrn deutlich zu spüren und so wurden noch punktlos erstmals die Seiten gewechselt. Und kurz vor Ende der ersten Halbzeit sorgte Philipp Haun für die erste Erleichterung. Nach Pass von Quarterback Alexander Thury erzielte der Wide-Receiver den ersten Touchdown. Auch die Erhöhung durch Arno Schwarz gelang zur 7:0-Führung. Bereits im ersten Viertel hatte Schwarz einen Kick zur 3:0-Führung aus nur 19 Yards nach einem Big-Play von Yannick Mayr vergeben. Danach war aber auch Schwarz fehlerlos.

In der zweiten Halbzeit ließ sich Österreich auch dank des entfesselten Offensivduos Thury und Haun den Sieg nicht mehr aus der Hand nehmen. Zudem lief auch die Defense zur Höchstform auf und ließ Finnland keinen Zugriff mehr aufs Spiel. Als an der Redzone dann auch noch ein Angriff der Finnen gestoppt wurde, gingen für die Gäste endgültig die Lichter aus, zumal Österreich im Anschluss gleich zwei Big-Plays über Mayr gelangen. Und eine Pass-Interference gegen Finnland ebnete dann den Weg zum zweiten Touchdown für Haun. Nach dem erfolgreichen Kick von Schwarz stand es 14:0.

Tobias Bonatti erhöhte auf 21:0 und Haun sorgte mit seinem dritten Touchdown-Catch zum 28:0 (beide Male hatte Schwarz erhöht) endgültig für Partystimmung in der NV-Arena, um die ein ums andere Mal nun die Welle der Fans rollte. Nach zweimal Silber konnte endlich der erste EM-Titel gefeiert werden. Eine perfekte Defensiv-Leistung, mit einem Shutdown gegen eine – normalerweise – High-Scoring-Offense, öffnete die Türen zum Titel. Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler sowie Verteidigungsministerin Klaudia Tanner übergaben die Medaillen und den EM-Pokal. MVP des Finales wurde trotz kolossaler Ösi-Defense Offenivmann Philipp Haun, der sich mit drei Touchdowns sowie 124 Yards mehr als verdient die Individualtrophäe sicherte.

Bei Headcoach Sommer fiel bei der Pressekonferenz die gesamte Last ab: „Diesen Abschluss zu finden, mit diesem Team, das so zusammengeschweißt ist, sich so zusammen entwickelt hat, das ist ganz speziell“, musste er danach kurz gerührt innehalten. „Menschen, wie einem Philipp Haun, das zu ermöglichen, hier Europameister zu werden und zu sehen wie er und viele andere seinen ersten großen Titel gewinnen, ist ein unglaublich schönes Gefühl. Es macht mich stolz, der Headcoach zu sein, der dieses Projekt endlich vollendet hat."

Haun lobte die Fans: „Wir wussten, dass die Stimmung und die Emotionen ein Faktor sein werden. Wir konnten das Publikum immer gut mitnehmen, die Fans hatten einen riesengroßen Einfluss!“ Seine Rolle als MVP spielte er naturgemäß herunter. „Wichtig ist mir, dass wir alle einen schönen EM-Ring bekommen – alle, die auf dieser langen, gemeinsamen Reise mitgearbeitet haben."

„Auch D-Liner Thomas Schaffer, der seine Teilnahme selbst angeboten und sich somit quasi aufgestellt hatte und extra von Kanada angereist war, bereute seine Teilnahme nicht. „Es bedeutet mir alles“, schwärmte er. „Ich spiele seit 2009, habe jedes Jahr mitgefiebert, jetzt haben wir es endlich geschafft. Es hat sich sehr gelohnt, hierher zu kommen!“

Quarterback Thury sprach von einer „unbeschreiblichen Kulisse“. „Es ist toll, da auflaufen zu dürfen. Unser Trainerstab hat uns super vorbereitet und irgendwann ist der Zug drüber gerollt. Die Finnen haben lange einen super Job gemacht, aber in der zweiten Halbzeit haben wir alles klar gemacht.“

Finnlands Headcoach Mikko Koikkalainen gratulierte den Österreichern: „Das österreichische Team hat sich den Sieg verdient. In der Defense haben sie Big-Plays produziert, der Quarterback hatte gute Pocket-Plays. Wir haben es nicht ganz geschafft, unser bestes Spiel abzuliefern. Das Publikum hat uns auch beeinflusst, sie waren so laut, dass unsere Calls schwer verständlich waren." Und Finnlands MVP, Runningback Karri Pajarinen, selbst ein Spieler der Vienna Vikings, ergänzte: „Österreich hätte heute acht bis neun MVPs haben können. Es ist sehr schwer, so ein Team zu schlagen.“

Für Österreich ist der Titel die Krönung eines erfolgreichen Jahres. Auch die U19 holte den EM-Titel, die Flag-Footballer sind Vizeeuropameister. Zudem wurde bekannt, dass Flag-Football ab 2028 olympisch ist.

Statistik

IFAF-EM-Finale 2022/2023: ÖSTERREICH- FINNLAND 28:0 (0:0/7:0/7:0/14:0).

Scores Team Austria: Touchdowns Philipp Haun (3), Tobias Bonatti; Extrapunkte Arno Schwarz (3).