Invaders-Aufholjagd bleibt unbelohnt

Schon im ersten Drive gelang Gäste-WR Maximilian Moser ein Touchdown und auch die Erhöhung war gut (7:0). Der darauffolgende Drive der Invaders wurde schnell gestoppt und im Gegenzug erhöhte erneut Moser mit einem weiteren TD. Auch hier war der PAT zum 14:0 gut, was sich im späteren Verlauf als spielentscheidend herausstellen sollte. Bei dem Stand ging dann auch das erste Quarter zu Ende und auch die Sonne verzog sich. Gut so, denn bis dahin schien sie ohnehin nur für die Gäste zu scheinen.

Bei immer schlechter werdendem Wetter fühlten sich die Invaders im zweiten Quarter plötzlich sichtlich wohler. Das Spiel vom ersten Durchgang wurde praktisch gespiegelt. Nun waren die heimischen am Drücker und erzielten ihrerseits zwei Touchdowns. Doch sie vergaben einen PAT, sodass es mit einem 13:14-Rückstand in die Halbzeitpause ging.

Keine Punkte in Hälfte zwei

In der zweiten Spielhälfte hatten sich dann beide Mannschaften gut auf den Gegner eingestellt und es wurde ein durch die Defenses geprägtes Spiel. „Ein sehr gutes Spiel, wenn man Defensespielzüge liebt“, sagt Invaders-Obmann Michael Steiner, der im immer heftiger werdenden Regen aber seine Felle davon schwimmen sah. Denn die tiefen Pässe von QB Samuel Brisson, aber auch auf der Gegenseite von Marcel Mayerhofer, wurden immer schwerer zu fangen. Die Runningbacks wurden von den Coaches forciert, konnten aber gegen die starken Abwehrreihen wenig ausrichten. So wurden auf beiden Seiten weitere Punkte verhindert. Die Invaders versuchten im Finish noch einmal mit aller Kraft das Spiel zu drehen, aber letztlich knieten die Red Tigers das Spiel doch mit einem Punkt Vorsprung ab.

Aufs nächste Heimspiel müssen Invaders-Fans bis 20. Mai warten

Nach Ostern müssen die Invaders zuerst nach Fehérvár zur Zweiermannschaft der Enthroners (22. April). Im Vorjahr wurde die Einsertruppe der Ungarn überlegen Meister in der Division 1, doch die Enthroners 2 dürften doch deutlich schwächer sein. Sie unterlagen bei ihrem Debüt bei den Danube Dragons 15:20. Danach geht es zu den Vienna Knights (30. April), ehe man beim nächsten Heimspiel die Enthroners 2 empfängt. Bis dahin vergeht noch viel Zeit. Football in der „Gruam“ gibt es erst wieder am 20. Mai.