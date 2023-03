Invaders-Auftaktsieg mit Verbesserungspotenzial

Werbung

Der Traum vom Meistertitel ist für die St. Pöltner in einer heuer sicher sehr ausgeglichenen Division I (zweithöchste Liga in Österreich) aber noch weit hergeholt. Vor allem die Offense hat gegen das Future-Team der Danube Dragons noch etliche Schwächen erkennen lassen. Quarterback Samuel Brisson zeigte zwar einige gut fangbare Pässe in die Endzone beziehungsweise mit dem Potenzial in diese getragen zu werden, doch die jungen Receiver hatten noch nicht genug Haftung an ihren Handschuhen, ließen ein ums andere Mal den Ball durch die Finger gleiten. Vor allem Toptalent David Zeller, der im U-21-Nationalteam bereits im erweiterten Kader steht, ließ etliche gute Möglichkeiten aus, sich am Scorerboard im Zusammenspiel mit Brisson zu verewigen. Auch ein schöner Lauf von Brisson bis kurz vor die Endzone blieb letztlich unbelohnt.

Nur zwei Punkte aus einem Safety kamen in erster Halbzeit aufs Scoreboard

Für die einzigen zwei Punkte in der ersten Halbzeit sorgte daher die Defense mit einem Safety, also einem Tackling des gegnerischen Quarterbacks in dessen eigener Endzone. In der zweiten Halbzeit brachte auch die Offense der Invaders den Ball in die gegnerische Endzone und so durften sich die zahlreich erschienenen Heimfans über einen 8:0-Sieg freuen. Auch Coach Phillip Garcia weiß aber, dass die Leistung noch verbessert werden muss, wenn man wirklich um den Titel mitspielen will.

Nächstes Heimspiel schon am Samstag gegen die Red Tigers

Schon nächsten Samstag kommt es erneut in St. Georgen (16 Uhr - diesmal wirklich, denn letzten Samstag hatte man sich wegen der Sommerzeit geirrt, und den Kick-off-Termin eine Stunde zu spät angegeben) zum Duell der bislang ungeschlagenen Teams in der Division I. Die Red Tigers, ein neues Fusionsteam aus Wien, hat zum Auftakt die Vienna Knights mit 25:7 bezwungen und dürfte doch deutlich schwerer zu knacken sein als die Dragons. Das Future-Team der ungarischen Mitbewerber war zum Auftakt noch spielfrei.