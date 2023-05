Invaders lassen keinen Punkt zu

Nach der 7:24-Niederlage bei den Vienna Knights Ende April gab es eine lange Pause für die Generali Invaders. Und die St. Pöltner nützten die Zeit offenbar, um gegen das Zweierteam des Vorjahresmeisters in der Division 1, die Enthroners, gestärkt ins Spiel zu gehen. Beim 39:0-Heimsieg in der St. Georgner „Gruam“ machten es ihnen die Ungarn, die heuer ganz klar das „Opferteam“ in der Conference A sind, allerdings auch nicht allzu schwer.

Weiter geht es für die St. Pöltner bereits am Pfingstsonntag (15 Uhr) im Footballzentrum Ravellin gegen die Red Tigers, die nach vier Runden ungeschlagen die Tabellenführung inne haben. Beim Hinspiel mussten die Invaders gegen das Wiener Fusionsteam nach einem krassen Fehlstart in Halbzeit eins und toller Aufholjagd eine bittere 13:14-Niederlage hinnehmen. Revanche ist also angesagt! Die St. Pöltner haben als einziges Team schon fünf Spiele absolviert und sind mit zwei Niederlagen derzeit Dritter.