Invaders nach Krimi im Semifinale

Die Ausgangsposition vor der letzten Runde war klar: Drei Teams kamen noch für die zwei Play-off-Plätze in Frage, die in der Conference A der AFL Division 1 vergeben wurden. Neben den Generali Invaders aus St. Pölten waren auch noch die beiden Wiener Klubs Knights und Red Tigers im Rennen. Am Homefield in St. Georgen waren am Samstag die führenden Knights zu Gast und zeitgleich spielten bei den Enthroners 2 die Red Tigers, für die ein Sieg gegen die Nachzügler aus Ungarn eigentlich nur Formsache war. Und so kam es dann auch. Die Red Tigers siegten 39:7 und zogen mit ihrem achten Sieg bei zwei Niederlagen fürs erste mit den Knights (8:1 vor ihrem letzten Spiel) gleich. Allerdings fiel ihr Sieg klar zu niedrig aus, um bei einem Sieg der Invaders, diese noch abzufangen. Für die St. Pöltner war allerdings verlieren verboten, denn in diesem Fall hätte man nur sieben Siege bei drei Niederlagen gehabt und wäre nicht nur hinter den Knights, sondern auch noch den Red Tigers gelandet. Bei einem Sieg mit mehr als neun Punkten Differenz gegen die Knights wäre aber sogar noch der erste Tabellenrang drinnen gewesen. „Dass muss unser Ziel sein, um in der ersten Play-off-Runde (Semifinale) ein Heimspiel zu haben und den starken Amstetten Thunder aus der Conference B aus dem Weg zu gehen“, erklärte Invaders-Obmann Michael Steiner, der heuer das Silverbowl-Spiel in der NV-Arena als Rahmenprogramm zur Austrian Bowl als Saisonziel ausgegeben hat.

Spiel wogte hin und her

Doch von Beginn an wogte das Spiel hin und her, sodass rasch klar war, dass ein hoher Sieg eher nicht herausschauen wird. In der ersten Halbzeit gingen die starken Wiener zweimal in Front, doch die Hausherrn reagierten jeweils postwendend. Und da die Knights zweimal bei ihren Erhöhungsversuchen (zuerst Extrapunkt dann 2-point-conversion) scheiterten, gingen die Invaders, die zweimal mit Extrapunkten erfolgreich waren, mit einer 14:12-Führung in die Halbzeitpause. Quarterback Samuel Brisson höchstselbst absolvierte die letzten Yards per Lauf in die Endzone.

Knights legten ein drittes Mal vor

Im dritten Spielabschnitt waren es erneut die Knights, die vorlegen konnten. In bereits bewährter Tradition ließen sie den dritten Erhöhungsversuch allerdings aus (2-point-conversion), sodass es 14:18 stand. Wieder konterten die St. Pöltner sofort. Widereceiver Dominik Sandler lief über fast 90 Yards bis in die Endzone. Headcoach Garcia blieb auch beim bewährten Extrapunkt-Versuch zum 21:18.

Häusler mit entscheidender Interception

Nun wurde es dramatisch. Die St. Pöltner benötigten noch einen Touchdown, um noch als Erster den Grunddurchgang in der Conference A zu beenden. Ein Touchdown der Knights hätte aber auch das sofortige Saisonende bedeutet. Das Finale gestaltete sich filmreif. Nach der 2-minute-warning bekamen die Knights den Ball und schafften ein first down, womit sie knapp vor der Endzone standen. Doch sieben Sekunden vor Schluss pflückte Michael Häusler den letzten Passversuch der Wiener in der eigenen Endzone herunter und erzielte somit die spielentscheidende Interception.

Im Semifinale geht's nach Amstetten

Zeit für einen letzten Angriff gab es aber nicht mehr, die St. Pöltner schritten stattdessen zur victory formation, müssen in der Tabelle aber mit dem zweiten Rang vorliebnehmen. Und für ein Silverbowlspiel am 29. Juli (15 Uhr) in der NV-Arena muss jetzt auswärts Amstetten Thunder aus dem Weg geräumt werden.