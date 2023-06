Invaders: Überraschendes Heimspiel am Samstag

Die Generali Invaders St. Pölten zeigten vergangenen Sonntag mit dem deutlichen 25:7 Auswärtssieg bei den Red Tigers, dass die Heimniederlage zu Beginn der Saison nur ein Ausrutscher war und man definitiv bereit ist, im Play-off-Rennen mitzumischen. Schon am kommenden Wochenende könnte hier eine kleine Vorentscheidung fallen. Gewinnen die Vienna Knights ebenso gegen die Red Tigers, dann ist man mit einem Sieg gegen die Dragons II am heiß begehrten zweiten Tabellenplatz in der Gruppe und würde damit einen riesigen Schritt in Richtung Playoffs machen.

Das Spiel um diesen möglichen Sieg gegen die Vienna Dragons II kann man nach Problemen mit der Spielstätte auf Seiten der Gegner nun überraschend am 3. Juni ab 13 Uhr in St. Georgen sehen. Kurzentschlossene können also das schöne Wetter am Wochenende nutzen, um sich bei kühlen Getränken und dem schmackhaften Catering sowie gewohnt guter Stimmung einen tollen Football-Samstag zu gönnen.

Am 24. Juni folgt das Entscheidungsspiel gegen die Knights

Richtig spannend wird es dann auch am 24. Juni, wenn es gegen die Vienna Knights um die endgültigen Tabellenplätze gehen wird und eventuell auch um ein Heimrecht im Play-off. Die bittere Auswärts-Niederlage soll vor heimischem Publikum wieder ausgemerzt werden. Kick-off ist um 16 Uhr. Im Vorfeld ab 13 Uhr präsentiert sich hier auch die U-16-Mannschaft, die versucht, sich gegen die Telfs Patriots für die Meisterschaft im Herbst zu qualifizieren.