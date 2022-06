Sieg der Generali Invaders St. Pölten reicht nicht für Play-off-Einzug

Werbung

Am Samstag bestritten die Generali Invaders St. Pölten ihr letztes Spiel in der regulären Saison und durften zwischenzeitlich noch auf die Play-offs hoffen. Vor einer Rekordkulisse von über 700 Fans konnte man einen fulminanten Sieg feiern, bei dem am Ende nur wenige Punkte fürs Play-off fehlten.

Die Generali Invaders waren mit drei Niederlagen in Folge in die Saison gestartet, konnten dann aber das Ruder herumreißen und in der zweiten Saisonhälfte bis auf das Spiel gegen die übermächtigen Fehervar Enthroners alle Spiele gewinnen. So standen auch die Zeichen vor dem Spiel gegen Ultimate Amstetten Thunder klar auf Sieg. Für den Play-off-Einzug wäre aber ein Erfolg mit mindestens 26 Punkten Vorsprung nötig gewesen.

Dass die St. Pöltner einen großen Schritt nach vorn gemacht haben und den Amstettnern ein völlig anderes Team gegenüber stand als noch bei der 3:28-Auswärtsniederlage, war bereits in den ersten Minuten ersichtlich. Beim Pausenstand von 18:3 schien das Play-off zum Greifen nah zu sein.

Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit begann aber die Abwehr gegen den übermächtigen Amstettner Kerschbaummayr, der immer wieder allein marschierte, leicht zu bröckeln. Dabei war man gleich im ersten Drive noch kurz vor die Endzone gekommen, musste sich dann aber mit einem Fieldgoal zum 21:3 begnügen. Die Amstettner verkürzten im Gegenzug auf 21:10 und die Partie war nun deutlich ausgeglichener. Zwar war die Führung der Invaders nie in Gefahr, aber Amstettens Play-off-Einzug auch nicht. Am Ende gab es einen 34:23-Sieg.

Es bleibt somit ein starker dritter Platz in der Gruppe und die Gewissheit, dass man in der Division I gut mithalten kann. „Die Entwicklung, die dieses Team in diesem Jahr durchlaufen hat, ist einzigartig“, sieht sich Obmann Michael Steiner am richtigen Weg, auch wenn er der verpassten Play-off-Teilnahme nachtrauert. „Es war bis zum Ende des vierten Viertels möglich, aber es wollte nicht sein.“