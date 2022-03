St. Pöltens Invaders wollen in die Silverbowl

Am Mittwoch bei der Mannschaftsvorstellung mit den drei neuen kanadischen Legionären Kieran Benedito de Barros, (Defense), Quarterback Alexander Gray und Trainer Brennan Davis gab Invaders-Obmann Michael Steiner ein ambitioniertes Ziel vor.

„Wir wollen in die Silverbowl einziehen, die auch heuer wieder in der St. Pöltner NV-Arena vor der Austrian Bowl stattfinden soll“, gab er aber selbst zu, dass das etwas vermessen klingen mag, nachdem man in der Vorsaison in der 1. Division in jeder Partie quasi zur „Schlachtbank“ geführt wurde.

Ob zwei neue Spieler und ein junger Trainer mit zugegeben beeindruckender Vita diese Leistungsexplosion bewirken können?

General Manager Thomas Ebner glaubt das! Ins Treffen führt er, dass die Mannschaft über den Winter so hart gearbeitet hat, wie noch nie und die Kanadier für frischen Wind in allen Mannschaftsteilen sorgen.

Vor allem die Schnelligkeit von des Barros, der in Vancouver aufgewachsen ist, soll beeindruckend sein. Auch Quarterback Gray gibt als Stärke sein Laufspiel an. „Aber auch sein Wurfarm ist in Österreichs 1. Division mehr als ausreichend und eine echte Steigerung“, freut sich Steiner. „Und der neue Headcoach ist für die Entwicklung unserer jungen Spieler enorm wichtig“, sagt Ebner.

Untergebracht sind die drei, die sich vor ihrem Engagement in St. Pölten nicht kannten, in St. Georgen, verköstigt werden sie von der lokalen Gastronomie. Und sie haben sich schon eingelebt.

Wegweisend wird wohl gleich das erste Heimspiel am 9. April. Die Fehervar Enthroners sind zwar Aufsteiger, gelten aber als stärkster Gegner. „Die Knights, Danube Dragons II und Amstetten Thunder (gegen die man auswärts die Saison startet, Anm. d. Red.) sollten aber definitiv unsere Kragenweite sein“, hofft Steiner.