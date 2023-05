Austrian Open: Deutsche Starspielerin zeigt Klasse

Fast schon von einem „Selbstläufer“, spricht Turnierinitiator Reinhard Hofmann. „Viele Spieler kommen schon regelmäßig zum Turnier und bringen immer neue Freunde, Bekannte oder einfach auch ihre 'Lieblingsgegner' mit“, freut sich der Obmann vom BC St. Pölten. In 27 Bewerben und 7 Altersklassen (O35-O60) wurde heuer in insgesamt 337 Spielen die Besten ermittelt. Aber auch bei der vierten Auflage des bereits 2019 ins Leben gerufenen Turniers (Corona-Zwangspause 2021) war es dem NÖBV wieder ein Anliegen, nicht nur ein Turnier abzuwickeln, sondern den Gästen auch ein attraktives Rahmenprogramm mit Kulinarik und Unterhaltung zu bieten. So gab es am Samstagabend einen Heurigenbesuch in Großhain, zu dem mehr als hundert Aktive auch mitkamen. „Dort gab es auch Livemusik mit bekannten Schlagern, was alle begeistert hat“, freut sich Hofmann. Und bei der Eröffnung waren auch St. Pöltens Bürgermeister Matthias Stadler, Sportstadtrat Heinz Hauptmann, von der Sportpräsidiale Florian Gleiss sowie in Vertretung der Landeshauptfrau der Abgeordneter zum Nationalrat Friedrich Ofenauer sowie Gemeinderätin Romy Windl anwesend.

„Wir sind sehr stolz, dass wir neben zahlreichen Spielern aus Österreich, auch starke Mastersspieler aus Deutschland, Schweiz, Polen, Dänemark, Portugal, Slowenien, Slowakei, Tschechien, Ungarn, Rumänien, Großbritannien, Griechenland, Estland, Japan, China, Trinidad und Tobago sowie Ukraine begrüßen durften“, sagt Martin Wallenböck im Namen des NÖBV und spricht von einem „absolut gelungenen Turnier“ mit fairen Spielen. Einzig eine Sprungelenksverletzung sei zu beklagen gewesen, die aber ebenfalls nur einen kurzen Krankenhausaufenthalt erfoerlich gemacht habe. „Die Stimmung unter den Spielern sowohl in der Halle, als auch bei der Abendveranstaltung waren sonst einfach drei tage lang nur großartig“m, freut sich Wallenböck.

Die erfolgreichste Aktive war Tanja Eberl aus Deutschland mit drei Siegen, gefolgt von ihren Landsleuten Andreas Hirschmann, Gregory Schneider sowie Nicole Bartsch, dem Polen Krzysztof Grzegorz Walenda, der Britin Jane Ashfold und Niederösterreichs Badmintonlegende Ernst Liska mit jeweils zwei Siegen. „Und auch bei den Siegerehrungen gab es nur positives Feedback“, steht für Wallenböck eine Neuauflage 2024 außer Frage. „Wir freuen uns schon alle auf den Mai 2024! Dann wollen wir die Teilnehmerzahl weiter steigern, wofür wieder ein attraktives Gesamtpaket schnüren werden“, verspricht er.