Sowohl in der Landesliga als auch in der Oberliga mussten die Teams des BC St. Pölten in Wimpassing um die Tabellenführung kämpfen.

Im Landesligaduell zogen die St. Pöltner aber nach hartem Kampf am Ende den Kürzeren. Dabei hatte Stefan Ratheyser, der für Pressbaumauch in der Bundesliga spielt, zusammen mit Michael Hofmann das Einserdoppel noch klar in zwei Sätzen für St. Pölten entschieden. Doch das zweite Herrendoppel Oliver Stastny/Alfred Zoth konnte nicht nachlegen und auch den Damen Jasmin Hofer und Birgit Janisch blieb in ihrem Doppel ein Sieg verwehrt.

Stefan Ratheyser zeigte dann zwar in seinem Einzel speziell im zweiten Satz wieder seine einsame Klasse in der Landesliga. Er gewann für seinen Stammverein 21:16, 21:3. Leider verloren Alfred Zoth (zweites Herreninzel), Jürgen Ratheyser (dritten Herreneinzel) und Jasmin Hofer (Dameneinzel) ihre Spiele.

Auch der Gewinn des Mixed durch Michael Hofmann und Birgit Janisch konnte somit die Niederlage nicht mehr abwenden. St. Pölten unterlag 3:5 und musste die Tabellenführung an Wimpassing abgeben.

In der Oberliga lief es für die Landeshauptstädter dann besser: Durch Siege im Damendoppel, im Mixed beziehungsweise im zweiten Herreneinzel und im Dameneinzel erreichte St. Pölten ein 4:4 und festigte damit die Tabellenführung.