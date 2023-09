Badminton Dreimal Gold für SKVg Pottenbrunn

Andreas Wailzer, Lisa Dober, Christian Adler und Reinhard Hofmann (v. l.) räumten bei den ASKÖ-Bundesmeisterschaften ab. Auch Ernst Gratz und Norbert Schneider (nicht im Bild) spielten stark. Foto: Norbert Karrer

A m Wochenende fanden die ASKÖ-Bundesmeisterschaften statt. Ein Rekord-Teilnehmerfeld von fast 200 SpielerInnen war dabei in Enns zwei Tage am Start. Für die SKVg Pottenbrunn waren dabei sechs Aktive am Start. Und in jedem teilgenommenen Bewerb gab es einen Stockerlplatz!

Pottenbrunns Oldie Reinhard Hofmann begann gleich furios und legte mit Gold im Herreneinzel O65 für die Kollegen die Latte gleich mal maximal hoch. Und im Herrendoppel O60 konnte Hofmann mit Ernst Gratz nach souveräner Leistung gleich einen zusätzlichen Bundesmeistertitel erringen. Christian Adler holte mit Michael Hofmann vom BC St. Pölten im Bewerb HD O35 nach spannendem Finale gegen eine Kärtner Paarung ebenfalls den ersten Platz. Im MD O35 erreichte Adler mit Lisa Dober zusätzlich noch einen dritten Platz. Dober wiederum konnte auch im DD O35 mit einem zweiten Platz überzeugen. Andreas Wailzer wurde nach guter Leistung Zweiter im HE O60 und erreichte auch noch einen zweiten Platz im HD O55 mit dem Steirer Harald Schneeberger. Und zum gelungenen Abschluss für Badminton Pottenbrunn belegte noch Norbert Schneider den dritten Platz im HE O45. Gesamt ergibt das je dreimal Gold und Silber sowie zweimal Bronze. „Mit einem derartigen Erfolg für die SKVg Pottenbrunn war noch vor dem eigentlichen Saisonbeginn nicht unbedingt zu rechnen“, freut sich auch Hofmann über die Frühform aller Aktiven. „Anscheinend wirkt sich das intensive Sommertraining schon jetzt aus und gibt Hoffnung für die kommende Meisterschaft und die anfallenden Turniere.“ Als nächstem Höhepunkt wird vom Hofmann bereits der Senioren-EM 2024 in Belgien entgegengefiebert.