Europas Top-Senioren spielen in St. Pölten

Die Vorbereitungen zu den Austrian Senior Open in der St. Pöltner Prandtauerhalle laufen seit Wochen auf Hochtouren, nun sind sie beinahe abgeschlossen. Der NÖ Badmintonverband ist wie immer der Veranstalter dieses internationalen Turniers. Rund 170 Aktive aus 20 Länder werden heuer in die Landeshauptstadt kommen. Bei den letzten drei Turnieren waren es es jeweils rund 115 bis120. Auch wieder am Start sind zusätzlich noch Aktive außerhalb Europas, und alle werden dabei nächstes Wochenende um Punkte, Sätze und Siege kämpfen. Auch viele österreichischen Spielerinnen und Spieler wollen natürlich versuchen, sich vor dem heimischen Publikum in Bestform zu zeigen.

Die Erwartungshaltung des Präsidenten des NÖ Badmintonverbands, Ernst Liska, ist es, allen Aktiven ein perfektes Umfeld zu bieten. Dazu gehört auch Samstagabends eine unterhaltsame Veranstaltung bei einem Heurigen. „Dies ist bereits Markenzeichen und die beste Werbung für unser Turnier“, freut sich Martin Wallenböck vom Organisationsteam des NÖBV.

Auch für nächstes Jahr wurde bereits ein Termin gefunden. Die dann 5. Austria Senior Open sollen dann vom 3. bis 5. Mai erneut in der Prandtauerhalle über die Bühne gehen. Zunächt freut sich das gesamte Organisationsteam aber auf ein großartiges Turnier 2023 mitten im Herzen von Niederösterreich.