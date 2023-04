Schneider/Hofmann feiern Pottenbrunner Heimsieg

Werbung

Im geschlechtsneutralen Doppel-Hauptbewerb waren elf Paarungen am Start. In der Vorrunde wurde zuerst in drei Gruppen in der Prandtauerhalle gespielt. In der Endrunde spielten die gleichen Gruppenplatzierungen gegeneinander um die Plätze. Gewonnen haben diesen Bewerb die Pottenbrunner Norbert Schneider und Reinhard Hofmann vor Hanna und Samuel Buschenreithner aus Ybbs. Dritter in diesem Bewerb wurden Alexander Joannov und Norbert Karrer vom BC St. Pölten.

Kirstlers vom BC müssen sich nur Wiener Elite-Mixed geschlagen geben

Für das Elite-Doppel hatten neun Paarungen genannt. Auch hier wurde in drei Gruppen die Vorrunde, sowie die Endrunde in Gruppen gespielt. Gewonnen haben diesen Bewerb Ray Chen mit Medhavi Singh vom URW Wien, vor Alexandra und Manuel Kristler vom BC St. Pölten. Dritter wurden Sreedhar Baddigam vom BC Donaustadt mit Tanja Edlacher von der SKVg Pottenbrunn.

In der Gesamtwertung finden sich nur Ybbser am Stockerl

Die Gesamtwertung gewann Christian vor Michael Buschenreither, beide vom FZSV Ybbs. Ex aequo am dritten Platz reihte sich Lisa Dober, ebenfalls Ybbs und Christan Adler von der SKVg Pottenbrunn ein.

80 Spieler nahmen an allen fünf Cup-Turnieren teil

„Es war ein gelungenes Turnier mit schönen spannenden Spielen in angenehmer Atmosphäre und guter Stimmung“, freute sich Martin Wallenböck vom Veranstalterklub auch darüber, dass in der Gesamtwertung über die ganze Serie 80 Spieler von 14 Vereinen zu finden sind. Die ersten 20 Spieler nahmen an einer Verlosung von Sachpreisen der Firma Babolat – Sport Koch teil. Die zwei punktemäßig stärksten Vereine erhielten je zehn Gutscheine zu Lasertron Singlesessions von NXP.