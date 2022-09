100 Jahre Fussballgeschichte in Region St. Pölten

Werbung

In der 100-jährigen Geschichte Niederösterreichs war Fußball schon immer die beliebteste Sportart. Das erste St. Pöltner Derby zwischen Sturm 19 und dem SC St. Pölten wurde noch vor der Gründung Niederösterreichs am 7. September 1919 vom SC überlegen mit 6:1 gewonnen. Der erste Fußballklub im Bezirk war bereits 1899 in Herzogenburg gegründet worden. Spitzenfußball gab es aber erst durch den BSV Voith und seine vielen Nachfolgevereine.

Zwar konnten die Traditionsklubs SC Harland — angeführt vom Urgestein Emanuel Waldvogel gewann man die 1946/47 erstmals in einer Landesliga mit 13 Vereinen durchgeführte Landesmeisterschaft mit 38 Punkten vor Wr. Neustadt (35) — und der SC St. Pölten noch einige Zeit sportlich Paroli bieten, doch die Voithler sorgten in der Zeit des Wiederaufbaus für einen echten Fußball-Boom. Die Fans stürmten den 1951 gebauten Voithplatz und trieben ihre Elf zum Landestitel. 1961 klopfte man an die Tür zur Staatsliga, am Ende reichte es zum Vizemeistertitel.

1972/73 wurde aus Schwarze Elf und BSV Voith der VSE. Aber es gab nichts zu feiern bis Obmann Helmut Meder zur Tat schritt. Als SG VSE St. Pölten/Gablitz übernimmt man die Regionalligalizenz Eichgrabens. Vier Jahre später erzwingt man mit Freistoßkönig Antonin Panenka den Aufstieg in die 2. Division. Und 1986/87 führt Weltmeister Mario Kempes unter Trainer Thomas Parits den VSE ins Aufstiegs-Play-off. Nach einem 4:2 in Steyr ist St. Pöltens Fußball erstklassig!

Mit Kempes kurzzeitig sogar an der Bundesligaspitze

Im Herbst 1988 lag der VSE nach den ersten acht Runden an der Tabellenspitze! 1993 gab es mit dem sechsten Platz die beste Platzierung der Klubgeschichte. Als beste Frühjahrsmannschaft musste man aber 1997/98 in einer Relegationsrunde (wegen 10er-Ligen-Einführung) um den Klassenerhalt kämpfen. Im Elferschießen unterlag man Wörgl 5:6. Eine Fusion mit dem SV Gerasdorf rettete den Platz in Liga zwei, der Name VSE verschwand aber.

Der FCN St. Pölten verpasste unter Trainer Kurt Garger den Wiederaufstieg. Der 3:1-Auswärtssieg 1999/2000 gegen Wattens sollte das letzte Bundesligaspiel für lange Zeit sein. FCN-Kapitän Thomas Nentwich hatte einen Konkursantrag gegen den zahlungsunfähigen Verein eingebracht und dem Verein „Flash St. Pölten“ — einem Hirngespinst vom „Investorvertreter“ Benjamin Englisch — ein Ende breitet.

Aber der SKN sorgte rasch für positive News. Er wurde nach Auflösung seines inoffiziellen Vorgängers, dem FCN, im Juni 2000 gegründet und übernahm den Voithplatz und die Patronanz über das Bundesliga-Nachwuchszentrum, durfte in der 2. Landesliga West beginnen. Unter Trainer Karl Daxbacher gelang der Durchmarsch in die Regionalliga.

In der Saison 2006/07 begann die Ära von Martin Scherb, die bis 2013 dauern sollte. 2008 stand zwei Runden vor Meisterschaftsende der Aufstieg in die Erste Liga fest.

Am 7. Juli 2012 wurde die NV-Arena nach etwas mehr als einem Jahr Bauzeit eröffnet. Im Sommer 2016 gelang dem SKN die Rückkehr in die Bundesliga. Mittlerweile kickt man aber die zweite Saison nur mehr in der zweithöchsten Spielklasse.