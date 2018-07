Österreichs Basketball-Herren bereiteten sich letzte Woche drei Tage lang im St. Pöltner Sportzentrum NÖ auf die WM-Qualifikationsbegegnungen gegen Deutschland und Georgien vor. Zumindest gegen Deutschland haben die Einheiten unter Neo-Trainer Mike Coffin noch keinen Erfolg gebracht.

Dabei hatte man die drei Tage genutzt, neue Spielzüge einzustudieren und auch die taktische Ausrichtung neu zu gestalten. „Allerdings sind drei Tage einfach sehr wenig Zeit“, gab Austro-Star Jakob Pöltl zu bedenken.

Hinzu kam, dass Österreich durch die Ausfälle von Rasid Mahalbasic und Jozo Rados am Freitagabend stark ersatzgeschwächt ins Match startete. Das Spiel in Braunschweig vor ausverkauftem Haus (6.730 Zuschauer) ging daher, wie zu erwarten war, mit 63:85 (33:47) verloren. Im Hinspiel in Schwechat hatte es Ende November allerdings noch ein 49:90-Debakel gesetzt.

Mit NBA-Star Jakob Pöltl stand nur ein echter „Big Man“ zur Verfügung. Und der 2,13 Meter große 22-Jährige von den Toronto Raptors hatte nach nur 3:44 Minuten sein zweites Foul begangen. Doch die Österreicher agierten zunächst stark. Nach zehn Minuten stand es nur 22:16 für die Gastgeber. Und auch im zweiten Abschnitt war zunächst noch kein Klasseunterschied zwischen dem ungeschlagenen Leader der Gruppe G und dem sieglosen Letzten zu sehen. Die Österreicher glichen zum 25:25 (14.) aus.

Kurz vor der Pause zogen Deutsche davon

Dann erst zog die DBB-Auswahl davon lag etwas mehr als eine Minute später mit 39:28 erstmals deutlich voran. Pöltl, der bereits im Zuge der Trainingseinheiten in St. Pölten gemeint hatte, dass Deutschland schon von der Liga her, ganz andere Möglichkeiten habe, und nur an einem ganz besonderen Tag zu schlagen sei, bekam sein drittes Foul aufgebrummt (18.). Zur Pause hieß es 47:33 für die Gastgeber.

Die Österreicher kämpften zwar tapfer weiter und verkürzten noch einmal auf 52:47 (27.), aber die Gastgeber trafen bis zur nächsten Viertelpause noch dreimal aus der Distanz (61:49). Im Schlussabschnitt blieben sie dann ungefährdet.

Bester Scorer der Österreicher war Kapitän Thomas Schreiner, der St. Pöltner Präsidentensohn erzielte 14 Punkte, gefolgt von Pöltl mit elf. Österreichs erster NBA-Spieler hat jedenfalls deutlich gemacht, dass er die Spiele wie versprochen nicht als Urlaub gesehen hat. „Ich will mit der österreichischen Nationalmannschaft etwas erreichen und auch zur WM fahren“, war aber für ihn klar, dass es wohl das Spiel in Georgien sein wird, wo die Entscheidung fällt. Tatsächlich haben sich am Freitag im Parallelspiel die Serben in Georgien ganz klar mit 87:50 (37:18) durchgesetzt. Das bedeutet, dass Österreich am Montag (17 Uhr, nach Redaktionsschluss) in Tiflis bei einem Sieg mit 15 Punkten Differenz noch den Aufstieg in die zweite Runde der WM-Qualifikation schaffen könnte.

Pöltl zeigte sich jedenfalls überzeugt, dass dies möglich sei. „Wir sind gut vorbereitet und wissen, was gegen Georgien taktisch zu tun ist, auch wenn die Vorbereitungszeit mit Coach Mike Coffin nur sehr kurz war.“