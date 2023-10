Der Meister stoppt St. Pölten

St. Pölten - Gmunden 83:94. In den ersten Minuten entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Der SKN holte ein 2:7 (3.) rasch auf und ging selbst mit 12:11 in Front. Während Gmunden die löchrige Defensive der Gastgeber danach weiter ausnutzte, riss bei den Wölfen offensiv der Faden. Den Gästen gelangen 15 Punkte in Folge, diesen Rückstand sollte St. Pölten nicht mehr wettmachen. Beim 28:20 nach zehn Minuten steuerten die ehemaligen St. Pöltner Blazan (neun) und Friedrich (acht) insgesamt 17 Zähler bei.

Blazan musste im zweiten Viertel zwar verletzt vom Feld, seine Mannschaftskollegen sprangen aber für ihn in die Bresche. Friedrich kürte sich mit 26 Punkten zum besten Swans-Scorer. Auf der Gegenseite drückten in der Offensive Kavas (29) und Randolph (28) der Partie ihren Stempel auf.

Gmunden zeigte immer eine Reaktion

Kavas trumpfte im zweiten Abschnitt mit drei verwandelten Dreiern auf. Der SKN, der zwischenzeitlich schon mit 14 Punkten (26:40, 15.) hinten lag, war dadurch auf 40:46 herangekommen. Doch jedes Mal, wenn St. Pölten den Gmundnern auf die Pelle rückte, zogen diese wieder etwas an. Zur Pause hatten die Traunstädter bärenstarke 79 Prozent (19/24) aus der Halbdistanz verwandelt. Und dadurch nach 20 Minuten schon 54 Zähler auf dem Konto. St. Pölten spielte offensiv solide, wies bei den Zweiern und Dreiern jeweils eine 50%ige-Wurfquote auf.

Das dritte Viertel entschied St. Pölten mit 23:20 für sich. Nach 37 Minuten hatte das Teams auf 61:68 verkürzt, ehe Güttl und Friedrich wieder zuschlugen. Ähnlich im Schlussabschnitt: 73:80 in Minute 34, zum großen Wurf reichte es aber nicht. Auch weil mit Kapitän Jagsch ein extrem wichtiger Faktor für den SKN krankheitsbedingt fehlte und (dadurch) die Defensive viele Abstimmungsprobleme offenbarte.

Mike Coffin, Headcoach, SKN St. Pölten: „Unsere Pick and Roll-Defense war schwach heute. Wir haben in der Offensive und in der Defensive zu viele leichte Fehler gemacht. Das hat uns das Spiel gekostet und kannst du gegen Gmunden nicht machen.“

Andreas Worenz, Sportchef, SKN St. Pölten: „Es war kein schlechtes Spiel. Wir hatten inside Probleme. Vielleicht wäre mehr drinnen gewesen, aber wir haben es nicht geschafft, ran zu kommen.“

SKN ST. PÖLTEN - GMUNDEN SWANS 83:94 (20:28, 21:26, 23:20, 19:20). - SKN: Kavas 29, Randolph 28, Angerbauer 12, Vukicevic 6, Atasoy 4, Dukic 2, Atasoy 2, Schnabl.