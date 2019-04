MATTERSBURG - ST. PÖLTEN 79:83. Drittes Spiel, dritter Sieg. Der St. Pöltner Erfolgslauf in den Play-offs geht ungehindert weiter. Nach den beiden Erfolgen über Dornbirn sorgte der UBC am Samstag für ein echtes Ausrufezeichen: Auswärtssieg beim Gewinner des Grunddurchgangs Mattersburg und 1:0-Führung in der Halbfinalserie!

„Es war extrem intensiv, körperlich und mental hart“, beschreibt St. Pöltens Head Coach Andreas Worenz ein Spiel auf Biegen und Brechen. Worenz adaptierte seine Marschrichtung in der Defensive, mit Erfolg! Und offensiv brannte seine Mannschaft in der ersten Hälfte ein echtes Feuerwerk ab: 49 Punkte. Christoph Böck-Koroschitz lieferte sensationelle erste 16 Minuten ab und hatte zu diesem Zeitpunkt schon 24 Punkte in der Tasche. „Phänomenal“, brachte es Worenz auf den Punkt.

Speiser rieb sich gegen Ware auf

St. Pölten führte in den ersten Zügen des dritten Viertels mit zehn Punkten (52:42), spannend blieb es aber bis zum Schluss. Als Speiser (in der Verteidigung gegen seinen ehemaligen Mitspieler und Mattersburger Topscorer Ware eingeteilt) und Koroschitz (mit 19 Punkten erneut bärenstark) mit jeweils fünf Fouls vom Feld mussten, sprang Rückert mit wichtigen drei Punkten ein. Worenz begeistert: „Das war Weltklasse.“

Am Freitag (19 Uhr, Sportzentrum NÖ) kann der UBC mit einem Sieg den Finaleinzug fixieren. „Es wird noch schwerer und wir sind noch lange nicht im Finale. Aber wir wollen es ausmachen. Der Druck liegt bei ihnen.“

Ein Schlüssel für den bisherigen Lauf in den Play-offs: Die Unberechenbarkeit des UBC. In Dornbirn scorten Speiser und Pöcksteiner über 20 Punkte, zuhause Koroschitz und Speiser. Im Burgenland trumpfte nun Böck-Koroschitz auf. Worenz: „Das ist in den Play-offs Gold wert.“