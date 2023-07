Thomas Schreiner: Eine Legende tritt ab

Eine beeindruckende Laufbahn liegt hinter St. Pöltens bekanntestem Basketballer, dem das Talent in die Wiege gelegt wurde. In der niederösterreichischen Landessportschule begann seine große Karriere (Debüt bei der UKJ St. Pölten mit 16 Jahren), die in Spaniens höchster Liga ACB, nach der NBA die zweitstärkste der Welt, ihren Höhepunkt fand.

Für Andorra, Burgos und Bilbao absolvierte der Spielmacher 161 ACB-Partien. Knapp 150 Mal lief die Nummer fünf für das österreichische Nationalteam auf, Platz zwei in der ewigen rot-weiß-roten Rangliste. Der Guard debütierte für Österreich mit 18 und führte das Team jahrelang als Kapitän aufs Feld. Schreiner sieht nach seinem zweiten Spanien-Engagement seine Zukunft weiter im Land des aktuellen Basketball-Weltmeisters und bleibt Andorra als Betreuer erhalten.