Feiner Debütanten-Ball: SKN schlägt Liganeuling

39 Punkte! Letzte Woche stoppte ihn noch die fehlende Freigabe, bei seinem Debüt für den SKN startete Mike Holton so richtig durch.

Der US-Amerikaner stand beim Overtime-Krimi gegen Eisenstadt lediglich 50 Sekunden von 45 Minuten nicht am Feld. Dabei feuerte der Guard 39 Mal ab und markierte ebenso viele Zähler. „Ein super Debüt für ihn“, fand auch Headcoach Mike Coffin, dessen Heimpremiere ebenfalls mit einem Erfolg endete.

„Der Sieg war wichtig, weil wir Selbstvertrauen gekriegt haben“, schildert der sportliche Leiter Andreas Worenz, weiß in Richtung Tabellenführer Oberwart am Samstag aber auch: „Da müssen wir anders spielen.“

In Hälfte eins (BBC: 13/20 Dreier) war man „zu weit weg von den Werfern.“ In den letzten 25 Minuten rasselte die Dreierquote der Burgenländer dann in den Keller (2/20). Trotz 13-Punkte-Führung wurde es noch einmal spannend, ehe man in der Overtime die Nerven bewahrte.

Abseits des Parketts wurde geehrt: Masseur Dragan Petkovic ist seit 25 Jahren an Bord und sorgt sich um die körperliche Fitness der Spieler. Einer davon war jahrelang Lukas Böck, der seine Karriere beendet hat und vor heimischer Kulisse verabschiedet wurde.

Bei der Cupauslosung für das Achtelfinale (1. November) meinte es das Glücksengerl nicht allzu gut mit dem SKN: Es geht zum Vizemeister nach Gmunden. „Du musst die Besten sowieso schlagen. Leider in der 1. Runde und auswärts. In der Vergangenheit hat es St. Pölten aber Gmunden auswärts immer schwer gemacht“, beschreibt Coffin, der sich festlegt: „Sie sind momentan sogar besser als Wien.“