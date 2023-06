Grünes Licht und erste Stars für SKN-Frauenteam

Im heimischen Frauenfußball ist der SKN St. Pölten die unumstrittene Nummer eins. In der weiblichen Basketballszene möchte der Klub auf Sicht eine ähnliche Rolle spielen. Viele wollten es nicht glauben, als im März durchsickerte, dass die SKN Frauen in der kommenden Saison neben dem erfolgreichen Fußballteam auch eine Basketball-Mannschaft ins Meisterschaftsrennen schicken wollen. Und zwar gleich in Österreichs höchster Liga. Aber jetzt ist es wirklich fix, die Formalitäten sind erledigt.

Ein Wörtchen im Spitzenfeld mitreden

Präsident Wilfried Schmaus bastelt gemeinsam mit den beiden Masterminds des SKN Basketball Andreas und Stefan Worenz schon intensiv am ersten Kader. „Und der soll so aufgestellt sein, dass wir gleich ganz vorne ein Wörtchen mitreden können“, gibt’s für Wilfried Schmaus gar keine Diskussionen.

Wildbacher kommt aus Klosterneuburg

Wenn man sich die ersten Verpflichtungen so anschaut, dann sind das wohl keine leeren Worte. Denn mit Michaela Wildbacher (25) und Nina Krisper (22) haben sich schon zwei Nationalspielerinnen für die Wölfinnen entschieden. Wildbacher kommt von Serienmeister Klosterneuburg. Die gebürtige Steirerin war in der abgelaufenen Saison wohl die beste Verteidigerin der Liga.

Topscorerin aus Graz

Krisper, zuletzt bei UBSC Graz engagiert, war 2022/23 die Top-Scorerin in der Frauen-Superliga. Kein Wunder, dass Trainerin Lana Petrovic happy über diese Zugänge ist: „Toll, dass die beiden kommen – wir sind aber natürlich weiter auf der Suche, gehen die Sache sehr professionell an. Vor allem bei der Auswahl der Legionärinnen.“

Bis Anfang August soll der Kader stehen. Dann geht’s in eine intensive Vorbereitung, der erster Höhepunkt wird die Teilnahme beim Alpe Adria-Cup im September sein wird. „Wir wollen uns auch gleich mit internationalen Teams messen, um bald zu sehen, wo wir stehen“, erklärt der SKN-Präsident, der Feuer und Flamme für das Projekt ist: „Eine neue Herausforderung, die richtig Spaß macht!“