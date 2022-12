Kein Erbarmen mit St. Pölten

Werbung

Die durchwachsene Trainingswoche mit fehlenden verletzten Spielern wirkte sich für den SKN auch im Spiel aus. Die Gäste starteten furios und lagen schon im ersten Abschnitt zweistellig voran. Eine sensationelle Quote von 80 Prozent aus dem Feld brachte Wien 30 Punkte nach zehn Minuten auf die Anzeigetafel. Vier Dreier in Serie verhalfen dem Spitzenreiter auch im zweiten Abschnitt zu Oberwasser. Zur Pause hatte sich St. Pölten den bislang höchsten Rückstand eingefangen (minus 19). „Wir haben nicht gut zusammen gespielt“, blickte SKN-Headcoach Mike Coffin auf die erste Hälfte. „Du kannst nicht anfangen zu spielen, wenn du mit 20 Punkten hinten bist.“

Zwar lag sein Team zu Beginn des dritten Viertels mit 25 hinten (35:60), danach folgte aber ein Aufbäumen und in dieser Phase ein 22:22. Bitter: Ferguson kassierte früh sein viertes Foul und war dann im Schlussviertel gleich ausgefoult. Wiens bester Scorer, Manigat, war immer wieder aus der Distanz der Spielverderber und stoppte St. Pöltens Bemühungen. Trotzdem schaffte es der SKN den Rückstand auf minus neun (77:86) zu verkürzen. Lewis verpasste aber den Dreier zur weiteren Aufholjagd. Die Zeit lief seinem Team schlussendlich davon.

„So einen Lauf brauchst du Anfang der zweiten Halbzeit. Da ist Wien dann zu abgebrüht“, fand der sportliche Leiter des SKN, Andreas Worenz. Unterm Strich gaben die Dreierquoten (21% vs. 50%) den Ausschlag. „Das war eklatant unterschiedlich. Wien verliert so gegen niemanden in der Liga“, sah Worenz eine bärenstarke BC-Performance von draußen.

SKN ST. PÖLTEN - BC VIENNA 81:92 (33:52). - SKN: Lewis 21, Mbemba 15, Holton 13, Jagsch 8, Ferguson 6, Atasoy 5, Angerbauer, Ersek.