Basketball Kein Pardon vom SKN: St. Pöltnerinnen mit Kantersieg in Wien

Überragender Auftritt in Wien: St. Pöltens Anna Kolyandrova (l.). Foto: Wolfgang Mayer

S t. Pölten sorgt in Wien schon in den ersten vier Minuten für klare Verhältnisse. Auch der Hunderter wird erstmals in der jungen Superliga-Geschichte geknackt ...