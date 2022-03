Meister lässt in St. Pölten nichts anbrennen

Werbung

Besonders eklatant fiel die Überlegenheit aus der Zweipunktedistanz aus: Zur Pause nach 20 Minuten traf Gmunden (16/20) doppelt so oft wie St. Pölten (8/20). 32 Treffer, bei immerhin noch 71 Prozent, standen am Ende für die Gäste zu Buche.

Mit jeweils vier Punkten entschieden die Oberösterreicher die ersten drei Viertel für sich. Der SKN kam offensiv nur selten in die Gänge. Nach 15 Minuten lag man schon mit 20:35 hinten. Zwar reduzierte sich der Rückstand in Minute 24 auf minus fünf (43:48), die letzten 15 Minuten gehörten aber wieder klar den Gästen. Nur zwölf Zähler im letzten Abschnitt ließen die Heimniederlage dann sogar noch deftig ausfallen. Da 86 kassierte Punkte in eigener Halle auch zu viel waren.

„Es waren aber nicht nur die Wurfprozentsätze. Der Fokus war der eklatante Unterschied, der hat uns gefehlt“, beschreibt SKN-Head Coach Andreas Worenz. „Wir haben auch einfache Würfe verworfen, zehn Punkte hergeschenkt. Dann war das Selbstvertrauen unten und die Körpersprache schlecht.“

SKN ST. PÖLTEN - GMUNDEN SWANS 64:86 (16:20, 33:41, 52:64). - SKN: Mbemba 15, Ferguson 13 (Double-Double mit 10 Rebounds), Mandic 13, Lewis 7, Wonisch 6, Alanen 6, Böck 4, Jagsch, Angerbauer, Kaltenbrunner, Dockner.