Derby-Time in der blau-gelben Korbjäger-Szene! In der dritten Runde der 2. Basketball Bundesliga kommt es zum großen Niederösterreichderby. Der Meister von 2016 UBC St. Pölten empfängt am Freitag (17 Uhr) im Sportzentrum.NÖ die Mistelbach Mustangs, die auf Vladimir Sismilich verzichten müssen.

Der Legionär hat sich mit seiner Mannschaft für das FIBA 3x3 World Tour Finale in Peking qualifiziert. „Das knappe Spiel der letzten Woche und das Fehlen von Lada Sismilich gerade am Wochenende der Doppelrunde machen die Sache nicht leichter“, sagt Mustangs-Headcoach Martin Weissenböck. „Wir müssen uns in Offense und Defense steigern und umso mehr als Team zusammenstehen, um gegen den UBC eine Chance zu haben.“

Prestige-Duell auf Augenhöhe?

Andreas Worenz, Coach der Landeshauptstädter, fiebert dem Prestige-Duell entgegen: „Ein Niederösterreich Derby ist immer etwas Besonderes. Wir freuen uns auf ein spannendes Spiel!“ Der ehemalige ABL-Klub aus der Landeshauptstadt, der aktuell mit etlichen Verletzungen zu kämpfen hat (Obermann, Jagsch; Anm.), hält bei einer ausgeglichenen Bilanz nach zwei Spielen. Mistelbach ist nach zwei klaren Siegen noch ungeschlagen. Die Stärke der Mustangs ist, wie auch in den Jahren zuvor, ihre Dominanz am Rebound.

Mit 46 „boards“ pro Spiel führen sie diese Statistik erfolgreich an. „Sie gehören Jahr für Jahr zu den Top-Teams“, weiß St. Pölten-Akteur Lukas Böck. Der UBC „pflückte“ bislang lediglich 34,5 pro Spiel (#8). Noch eindeutiger ist der Unterschied rein am Offensivrebound (17,5 zu 10,5 für Mistelbach). Weit auseinander liegen die beiden Teams mit ihrer Trefferquote aus dem 2er-Bereich. Dort ist St. Pölten mit 67,7% ligaweit nämlich top, Kontrahent Mistelbach mit 42,7% am schlechtesten.

Schlecht sind von beiden Mannschaften die Freiwurfquoten: St. Pölten traf 56,3%, Mistelbach nur 47,4%. Overall ist die Statistik zwischen diesen beiden Teams mit 4:4 ausgeglichen. Das letzte Spiel gewann Mistelbach mit 66:59 (10. März 2018).