Pech gepaart mit Unvermögen: SKN-Niederlage im Derby gegen Dukes

Werbung

Freud und Leid liegen in wenigen Sportarten so eng beisammen wie im Basketball. Nach einem weiteren Krimi musste sich St. Pölten in Klosterneuburg in der Verlängerung geschlagen geben. Somit verlor der SKN das erste von drei Duellen gegen die Dukes in der laufenden Superliga-Saison.

Auf unverdienten Auswärtssieg folgt ebensolche Heimpleite

Genau ein Monat davor kam St. Pölten in der Stiftstadt schier aussichtslos zum Sieg wie die Jungfrau zum Kind, dieses Mal war es umgekehrt. Denn die Gäste führten zu Beginn der letzten Minute mit plus fünf, ehe zwei Dreier in den Schlusssekunden die Gastgeber glücklich in die Overtime brachten. Stark dezimiert war dort dann nach einem unsportlichen Foul gegen Ferguson Endstation. Der SKN wurde für fehlende Cleverness beinhart bestraft. Mit Jalalpoor (krank), Atasoy (während des Spiels an der Hüfte verletzt raus), Mbemba und Jagsch (beide ausgefoult) fehlten schlussendlich auch vier Spieler. Auf der Gegenseite schaffte es der SKN nicht, einem gegnerischen Spieler das fünfte Foul „aufzubrummen“.

Jalalpoor fehlte an allen Ecken und Enden

„Philip (Jalalpoor, die Red.) hat extrem gefehlt. Mit ihm hätten wir die Partie gewonnen“, stellte der sportliche Leiter des SKN, Andreas Worenz, unmittelbar nach dem Spiel unmissverständlich fest. Für Worenz war aber mit Blick auf das vierte Viertel auch klar: „Wir hätten den Sack zumachen müssen.“ Einmal mehr wurden die Ballverluste seinem Team zum Verhängnis. Alleine zehn in einem katastrophalen zweiten Viertel, insgesamt waren es 28 … „Sie hatten dadurch 20 Würfe mehr im Spiel“, blickte Headcoach Mike Coffin enttäuscht auf die Statistik. „Das ist schwer zu schlucken.“ Hinsichtlich der immer näher kommenden Play-offs muss St. Pölten die Ballkontrolle in den Griff bekommen. Coffin: „Die Spieler müssen lernen, dass der Ball einen Wert hat. Solange sie das nicht lernen, werden wir solche Spiele verlieren.“

Im ersten Viertel machten die Dukes nur vier Punkte

In Klosterneuburg gab es nach starkem Start eine 26:11-Führung (14.), dann riss der Faden. Der Gegner verlegte die ersten 14 Dreier, Profit schlug der SKN daraus zu wenig. Auch weil sich die Dukes trotz Unterlegenheit am Defensivrebound, am offensiven Brett gleich 17 Bälle schnappten.

Am Samstag kommt Oberwart

Somit eröffnete St. Pölten die Platzierungsrunde mit einer Pleite. Am Samstag kommt der Dritte Oberwart, ein möglicher Gegner in den Play-offs. „Daheim können wir jeden schlagen“, ist Worenz zuversichtlich. „Hoffentlich sind wir vollzählig.“ Die beiden bisherigen Duelle entschieden die Burgenländer für sich, wobei der SKN vor heimischer Kulisse in den Schlusssekunden eine Sieben-Punkte-Führung herschenkte und mit einem Zähler unterlag.