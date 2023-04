Play-off-Fehlstart für St. Pölten

Werbung

Völlig alleingelassen versenkte Awosika seinen ersten Dreier im Spiel. Und der tat zum 70:67 so richtig weg. Zuvor hatte aus der Distanz vor allem Gydra den Wölfen Leid zugefügt (5/6).

St. Pölten hatte es in der eigenen Hand, agierte in den letzten Angriffen des Spiels aber einfach nicht gut genug. In knapp vier Minuten ging man leer aus (0:9), mit der ganzen Palette ... Bei einem Angriff fand man gar keinen Abschluss innerhalb der 24 Sekunden, der nächste endete in einem Ballverlust. Dann zog Holton ein Foul, verwarf aber beide Freiwürfe. Und Mbembas Wurf verfehlte ebenfalls sein Ziel. So war in einem äußerst ausgeglichenen und von der Defensive geprägten Spiel der letzte erfolgreiche Angriff den Oberösterreichern vorbehalten …

Wölfe schwach vom Dreier

Im ersten Abschnitt setzte Wels voll auf die Mitteldistanz (17 Zweier-, nur zwei Dreierversuche). Dabei war die Quote der Flyers nicht gut (35 %). St. Pölten probierte es von draußen, ebenfalls mit äußerst mäßigem Erfolg. Zur Pause nur 3/16 Dreier und auch die ersten drei im dritten Viertel gingen flöten. St. Pölten verbuchte in der ersten Hälfte einen 13:0-Lauf und lag dank einer starken Leistung am Rebound (28:18) nach 20 Minuten auch vorne (34:29).

Nach dem Seitenwechsel wandelte Wels einen 34:40-Rückstand dank drei Dreier in ein 43:40 um. Der SKN tat sich im gesamten Spiel in der Offensive schwer, in der Schlussphase ging wie beschrieben aber schließlich überhaupt nichts mehr zusammen. Neun vergebene Freiwürfe waren am Ende auch zu viel, genauso wie 17 Ballverluste (Wels hatte neun). Bester SKN-Scorer mit lediglich 14 Punkten (darunter drei Dreier im Schlussviertel) war Jalalpoor, der Foulprobleme hatte.

„Wir haben ihnen ein Geschenk gemacht mit keinen Punkten in den letzten 3 Minuten und 45 Sekunden und den Gameplan in der Defense nicht zu 100 % behalten“, resümierte SKN-Headcoach Mike Coffin. „Es hätte auch anders ausgehen können. Am Schluss haben wir es nicht clever gemacht“, fand St. Pöltens sportlicher Leiter Andreas Worenz.

FLYERS WELS - SKN ST. PÖLTEN BASKETBALL 71:67 (16:19, 13:15, 23:19, 19:14). - SKN: Jalalpoor 14, Holton 12, Dukic 11, Lewis 9, Ferguson 7, Mbemba 6, Jagsch 4, Kaltenbrunner 4, Atasoy.