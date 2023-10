SKN-Damen machen kurzen Prozess

St. Pölten - Basket Flames 97:53. Die Gastgeberinnen legten gleich los und entschieden die Partie schon in den ersten zehn Minuten. Der SKN zog von 17:10 auf 36:10 davon, war in Hälfte eins überhaupt nicht zu stoppen. Der zweite Abschnitt wurde mit 25:10 gewonnen.

„Die erste Hälfte war gut, in der zweiten Hälfte haben wir ein bisschen durchrotiert“, schilderte SKN-Headcoach Lana Petrovic. So begegneten sich beide Teams im dritten Viertel auf Augenhöhe. Zu diesem Zeitpunkt war die nicht fitte Orekhova (nur 4,5 Minuten auf dem Feld) schon gar nicht mehr in der Halle. Die Basket Flames entschieden den dritten Abschnitt sogar mit 17:16 für sich. Im Schlussviertel setzte sich der SKN dann wieder mit 20:14 durch.

Nur zehn Turnovers beim SKN

Stark: St. Pölten leistete sich nur zehn Ballverluste. Zum Vergleich: Die Gäste gaben gleich 26 Mal den Ball aus ihren Händen. Alle zwölf Spielerinnen kamen zum Einsatz, neun scorten.

„Wir haben von Anfang an gezeigt, dass wir das Spiel dominieren. Dann haben wir viel rotiert. Es war eine solide Leistung“, fand SKN-Sportchef Andreas Worenz.

SKN ST. PÖLTEN - BASKET FLAMES 97:53 (36:12, 25:10, 16:17, 20:14). - SKN: Wildbacher 21, Krisper 15, Kenens 15, Kunz 12, M. Kolyandrova 11, A. Kolyandrova 9, Mayrhofer 6, Kress 3, Mölls 3, Orekhova 2, Frantsich, Nikolic.