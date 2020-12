SKN ST. PÖLTEN - VIENNA TIMBERWOLVES 103:63. Ein denkwürdiger Auftritt der St. Pöltner Basketballer. Schon im ersten Viertel scorten gleich neun SKN-Spieler und sorgten für eine hohe 30:13-Führung nach zehn Minuten.

„Wir wussten, dass die ersten Minuten gegen die Timberwolves entscheidend sind. Denn wenn sie ihren Rhythmus finden und Selbstvertrauen bekommen, sind sie schwer zu spielen“, schilderte SKN-Headcoach Andreas Worenz. Sein Team führte den Gameplan perfekt aus und lag schon in Minute vier mit 12:3 vorne. Immer wieder kam man unter dem Korb zu Punkten, der Vorsprung wurde kontinuierlich ausgebaut.

Die tolle Trefferquote hielt St. Pölten auch im zweiten Viertel aufrecht, legte sogar noch zwei Punkte drauf (32:20) und brachte zur Halbzeit gleich 62 Punkte aufs Scoreboard. Cutuk war mit 18 Zählern im ersten Durchgang der überragende Akteur am Feld.

Worenz wechselte auch nach der Pause fleißig durch, im dritten Viertel begegneten sich beide Teams erstmalig auf Augenhöhe. Im vierten Viertel zog St. Pölten das Tempo aber noch einmal deutlich an und deklassierte Wien ein drittes Mal binnen zehn Minuten (24:10).

„Es war eine Super-Teamleistung, ich bin sehr stolz auf die Mannschaft“, betonte Worenz. Sechs Spieler scorten zweistellig, sogar der Hunderter klappte. Steve Kaltenbrunner, der mit 14 Punkten aufzeigte, zeichnete dafür verantwortlich. Mit Konsequenzen: „In unserer internen WhatsApp-Gruppe bedanken sich die Spieler schon im Vorhinein für sein Mitbringsel“, schildert Worenz, dass St. Pölten an einer alten Tradition festhält.

GRAZ - ST. PÖLTEN 93:59. Vier Tage nach der starken Darbietung erlitt St. Pölten das gleiche Schicksal wie die Timberwolves. In Graz ging der SKN sang- und klanglos unter.

Lediglich eine 5:4-Führung in Minute 4 stand für die Gäste zu Buche. Danach übernahmen die Steirer deutlich das Kommando und entschieden das erste Viertel klar mit 23:12 für sich.

Im zweiten Abschnitt kamen die Gastgeber in der Offensive noch besser zur Entfaltung, St. Pölten hatte gegen die rollenden Angriffe der Grazer kein Mittel und fing sich gleich 31 Punkte ein. Somit war schon zur Pause bei einem 24-Punkte-Rückstand die Partie praktisch verloren.

Der SKN steigerte sich im dritten Viertel zwar in der Defensive, die Offensivabteilung war aber weiter abgemeldet. Damit gingen auch die dritten zehn Minuten verloren (11:16) und ein Rückstand über 30 Punkte war perfekt.

Der Tiefpunkt sollte aber noch folgen. Denn nach einem 8:0-Start zu Beginn des letzten Abschnitts bauten die Grazer ihren Vorsprung auf 42 Punkte aus (85:43), hatten kurz davor sogar noch immer doppelt so viele Punkte wie der SKN auf dem Konto (82:41). Und das im Schlussviertel. Erst als der zweite Steireranzug aufs Parkett kam, durfte St. Pölten etwas Ergebniskosmetik betreiben und der Truppe blieb der Hunderter erspart.

„Wir sind offensiv die ganze Zeit nicht ins Spiel gekommen und haben sie stark werden lassen“, schilderte Worenz nach der Partie. „Der Fokus war nicht da, es ist nichts gegangen.“

BC VIENNA – ST. PÖLTEN 81:71. Bitter für St. Pölten: Neben Lewis musste auch der am Rücken angeschlagene Trmal passen. Das erste Viertel verlief offen, die Wiener setzten sich erst durch einen Buzzerbeater mit sechs Punkten ab (26:20). In den folgenden Vierteln war zunächst immer der SKN am Drücker, die Hausherren kamen aber immer zurück. Nach einem 8:0 führte der SKN im zweiten Abschnitt mit 28:26, danach gelangen aber in 6,5 Minuten nur mehr ein Punkt aus einem Freiwurf. Die Wiener schafften ihrerseits einen 15:1-Lauf und führten zur Pause zweistellig. Sehr selten: Im zweiten Viertel kassierte der SKN erst in der Schlussminute sein erstes Foul.

Mit einem 11:2 eröffnete St. Pölten die zweite Halbzeit und fing sich in der Folge ein 0:10. Auch im letzten Abschnitt waren die Gäste lange präsenter. Durch einen 17:7-Lauf schaffte man etwas mehr als zwei Minuten vor Schluss sogar den Ausgleich — 68:68. Doch zwei Dreier (inklusive Vierpunktespiel) sorgte für die Entscheidung zugunsten der Wiener, die den Titel als Saisonziel ausgegeben hatten.

Kurios: Jenseits der Dreierlinie gelangen gleich viele Treffer wie aus dem Feld (13). Während sich die Dreierquote (45 Prozent) stark darstellt, ist die Zweierquote (28 Prozent) unterirdisch. „Wir hätten hochprozentiger werfen müssen, um das Spiel zu gewinnen“, weiß Worenz. „Beides hat uns weh getan“, erwähnt er auch den Ausfall von Trmal.