Eine Runde vor Ende der Platzierungsrunde sind fast alle Entscheidungen gefallen. Die Plätze Eins und Zwei (Gmunden und Kapfenberg) sowie Fünf und Sechs (St. Pölten und Wels) sind einzementiert. St. Pölten hat Rang fünf fix, da das direkte Duell mit Wels gewonnen und mit Oberwart verloren wurde. Der Wunsch nach dem Heimvorteil in einem etwaigen fünften Spiel in der Best-of-Five-Viertelfinalserie erfüllte sich somit leider nicht.

Offen ist jetzt nur noch St. Pöltens Gegner in der ersten Play-off-Runde, dem finalen Viertplatzierten. Bei einer Niederlage im letzten Spiel gegen Klosterneuburg würde Oberwart warten. Bei einem Sieg wäre die Tür für ein erneutes NÖ-Duell gegen Klosterneuburg offen. Vorausgesetzt die Burgenländer können zum Abschluss Wels bezwingen und sich dadurch noch auf Rang vier schieben.

„Bei Wels und Klosterneuburg als mögliche Gegner gibt es Vor- und Nachteile. Traumlos ist keines dieser Teams. Allerdings haben wir heuer gegen die Stiftstädter die klar bessere Bilanz.“ SKN-Headcoach Andi Worenz

„Bei beiden Teams gibt es Vor- und Nachteile“, sieht SKN-Headcoach Andreas Worenz in keinem der beiden Teams ein Traumlos. Eines ist aber klar: „Die bessere Bilanz haben wir heuer gegen die Stiftstädter!“ Positiv: Noch besteht leise Hoffnung auf eine rechtzeitige Rückkehr des zuletzt verletzten Spielmachers Omar Krayem.

In Wels waren schon Böck und Oikonomopoulos nach Verletzungspause wieder dabei, dafür wurde die Schulter von Jagsch in Mitleidenschaft gezogen. St. Pölten, allen voran Neuzugang Ferguson, zeigte sich bei den Flyers von der Freiwurflinie stark verbessert. Nach nur 8/18 in Oberwart (44 Prozent) legten die Wölfe nach: 18/24 (75 Prozent). Ferguson war in Oberösterreich mit 21 Punkten der Topscorer auf dem Feld und holte darüber hinaus noch 14 Rebounds. Ein Double-Double gab es auch schon in Oberwart (15 Punkte, 18 Rebounds). Überstrahlt wurde der US-Amerikaner dort aber von Jakob Wonisch, der mit 30 Punkten (davon gleich neun Dreier) eine Karrierebestleistung ablieferte.