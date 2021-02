ST. PÖLTEN - GRAZ 84:93. Nach der klaren Niederlage im Hinspiel musste sich der SKN auch beim zweiten Aufeinandertreffen Graz geschlagen geben. Die Steirer sind somit der einzige Klub in der Liga, gegen den St. Pölten in dieser Saison noch nicht gewonnen hat.

Das offensivstärkste Team machte im letzten Spiel des Grunddurchgangs seinem Namen, vor allem in Hälfte zwei bei 51 erzielten Punkten, alle Ehre. „Sie haben getroffen, wir nicht“, resümierte St. Pöltens Headcoach Andreas Worenz. Trotz seiner Rolle als SKN-Topscorer (19 Zähler) agierte Krayem unglücklich, setzte insgesamt 16 seiner 27 Würfe daneben. Unter dem Korb fehlten den Gastgebern mit Trmal und Schilder verletzungsbedingt zwei wichtige Akteure, die Folge war im Spiel eine deutliche Unterlegenheit bei den Rebounds (28:38).

Zuerst standen die Zeichen auf Heimsieg

In der ersten Halbzeit standen die Zeichen aber noch auf Heimsieg. Obwohl die Gäste den besseren Start erwischten und in Minute sechs mit 19:12 führten. Weil der SKN viertelübergreifend durch einen 18:2-Lauf aufzeigte und in Minute 14 mit zwölf Zähler vorne lag (38:26). St. Pöltens Center Cutuk drückte dem Eröffnungsviertel mit elf Punkten seinen Stempel auf, ließ danach aber nur mehr fünf folgen. Der SKN nahm ein kleines Polster von vier Zählern in den zweiten Durchgang mit, verlor aber zunehmend die Oberhand über die Partie. In Minute 29 hatte Graz die Führung wieder an sich gerissen und sollte sie bis zum Schluss nicht mehr hergeben.

„Ich bin traurig über das Ergebnis, nicht aber mit der Performance“, verweist Worenz auf die lange Pause.

ST. PÖLTEN - KAPFENBERG 65:84. Drei Viertel lang hielt der SKN die erste Partie in der Platzierungsrunde offen, führte zu Beginn des Schlussabschnitts gegen den Meister sogar mit 51:49. Doch drei erfolgreiche Dreier des Spitzenteams brachten den Umschwung. Kapfenberg gelang in knapp vier Minuten ein 15:0-Lauf und hatte am Ende der letzten Abschnitts satte 35 Punkte auf dem Konto. „Sie sind in einem Lauf gekommen und haben sich in einen Rausch gespielt. Bei uns war es vorne zu wenig Teamplay“, beschreibt Worenz die spielentscheidende Szenen der Partie. „Gegen Kapfenberg musst du 40 Minuten lang da sein und darfst in keiner Phase des Spiels nachlassen.“ Aber auch mit so mancher Schiedsrichterentscheidung zeigte sich Worenz unzufrieden: „Bevorzugt wurden wir nicht!“

Der erste Abschnitt (19:17) war ausgeglichen verlaufen. Im zweiten Viertel hatte der SKN schon nach nicht einmal drei Minuten fünf Teamfouls auf dem Konto (betroffen auch Schilder, der sein Comeback feierte), ein 9:0 brachte die Steirer voran. Die hatten zu Beginn der zweiten Hälfte aber ihre Nöte in der Offensive, erzielten in über fünf Minuten nur zwei Punkte. So war St. Pölten, dank acht Punkten in Folge, wieder dick im Geschäft. Bis der Meister sein Offensivfeuerwerk zündete …

Zwei gute Freunde waren die Topscorer auf beiden Seiten: Lukas Böck (14 Punkte) und Thomas Schreiner (18). Die St. Pöltner Nummer 13 hat sich in den letzten Wochen sensationell entwickelt. „Er hat Selbstvertrauen. Was er leistet ist phänomenal. Mir fallen nicht viele Österreicher in der Liga ein, die so performen wie er. Offensiv und defensiv“, streut ihm Worenz Rosen. Die Kapfenberger Nummer fünf geigte an alter Wirkungsstätte einmal mehr auf. Sechs von sieben Dreipunktwürfen (davon drei im letzten Viertel) fanden ihr Ziel.