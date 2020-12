Bitter für St. Pölten: Neben Kelvin Lewis musste auch der am Rücken angeschlagene Florian Trmal passen. Das erste Viertel verlief offen, die Wiener setzten sich erst durch einen Buzzerbeater mit sechs Punkten ab (26:20). In den folgenden Vierteln war zunächst immer der SKN am Drücker, die Hausherren kamen aber immer zurück. Nach einem 8:0 führte der SKN im zweiten Abschnitt mit 28:26, danach gelangen aber in 6,5 Minuten nur mehr ein Punkt aus einem Freiwurf. Die Wiener schafften ihrerseits einen 15:1-Lauf und führten zur Pause zweistellig. Sehr selten: Im zweiten Viertel kassierte der SKN erst in der Schlussminute sein erstes Foul.



Mit einem 11:2 eröffnete St. Pölten die zweite Halbzeit und fing sich in der Folge ein 0:10. Auch im letzten Abschnitt waren die Gäste lange präsenter. Durch einen 17:7-Lauf schaffte man etwas mehr als zwei Minuten vor Schluss sogar den Ausgleich: 68:68. Doch zwei Dreier (inkl. Vierpunktespiel) sorgte für die Entscheidung zugunsten der Wiener, die den Titel als Saisonziel ausgegeben hatten.



Kurios: Jenseits der Dreierlinie gelangen gleich viele Treffer wie aus dem Feld (13). Während sich die Dreierquote (45 %) stark darstellt, ist die Zweierquote (28 %) unterirdisch. „Wir hätten hochprozentiger werfen müssen, um das Spiel zu gewinnen“, schildert SKN-Headcoach Andreas Worenz. „Beides hat uns weh getan“, so Worenz auch zum Ausfall von Trmal.



BC VIENNA – SKN ST. PÖLTEN 81:71 (26:20, 41:32, 61:51).



SKN: Cutuk 18, Wonisch 15, Oikonomopoulos 14, Böck 8, Mbemba 7, Jagsch 5, Kaltenbrunner 4, Schilder.