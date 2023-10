SKN-Basketballer wachen in Salzburg rechtzeitig auf

Salzburg – St. Pölten 54:94. Der SKN zieht souverän in die nächste Runde im Cup ein und steht im Viertelfinale. Nach dem ersten Viertel hatte es aber gar nicht danach ausgesehen. In Minute sechs führte der Zweitligist mit 10:8, ehe sich der Außenseiter durch einen 13:0-Lauf ins Rampenlicht warf: 23:8! Wichtig für die Gäste waren die vier Punkte am Ende des Abschnitts zum 12:23: Schadensbegrenzung.

Zu Beginn des zweiten Viertels legte der SKN gleich acht Zähler nach und machte einen 12:0-Run perfekt. Nach einem weiteren 7:0-Lauf etwas später lag St. Pölten in Minute 17 zum ersten Mal nach dem 2:0 zum Start in Front (29:27). Und sollte die Führung nicht mehr hergeben. Acht Punkte in Folge stellten noch in Hälfte eins das erste zweistellige Plus sicher (40:30). So gewann St. Pölten die zweiten zehn Minuten glatt mit 30:9.

Klare Dominanz der Coffin-Truppe

Und legte ein 30:11 im dritten Viertel nach. Dieser Abschnitt war geprägt von Zwischenspurts den SKN mit einem 8:0, 7:0 und 7:0. Vor allem Dukic bot den Salzburgern die Stirn. Am Ende hatte der Center 17 Punkte auf seinem Konter, verwandelte 4/5 Dreier, 5/5 Freiwürfe und schnappte sich sieben Rebounds. Nur Atasoy hatte mit neun mehr. Bester SKN-Werfer war Randolph mit 17 Zählern.

Insgesamt scorten sechs Spieler zweistellig, einer spielte sich im vierten Viertel (22:11) hervor. Schnabl kam, sah und siegte. Mit 7/7 Zweier legte er, nicht am Scouting-Radar der Salzburger, eine sensationelle Performance aufs Feld und markierte 14 Punkte in nur 11,5 Minuten. Nach einem 8:0 im Schlussabschnitt lag der SKN nun schon mit 88:48 voran, die höchste Führung war ein 92:50.

Zweitligist überfordert

Letztendlich waren die Turnovers klar verteilt (28:11 für Salzburg), die Gastgeber scheiterten aber auch von der Dreierlinie (2/19). Da hatte St. Pölten immerhin noch ein 11/34 aufzuweisen.

Mike Coffin, Headcoach, SKN St. Pölten: „Das erste Viertel war nicht schön. Danach haben wir besser gespielt und geworfen.“

BBU SALZBURG – SKN ST. PÖLTEN 54:94 (23:12, 9:30, 11:30, 11:22). – SKN: Randolph 18, Dukic 17, Schnabl 14, Tomaschek 12, Kavas 12, Atasoy 12, Angerbauer 5, Jagsch 4, Vukicevic.