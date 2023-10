St. Pölten ringt Kapfenberg zum Auftakt nieder

SKN ST. PÖLTEN - BULLS KAPFENBERG 90:85. Die Wölfe brannten zum Einstand in eigener Halle im ersten Viertel ein wahres Offensivfeuerwerk ab. Nach knapp drei Minuten lag man schon mit 12:4 vorne. Sechs Dreier fanden in den ersten zehn Minuten ihr Ziel. Überragend die beiden Neuen: Kavas (10) und Randolph (9). So lag man in der ersten Viertelpause mit 30:17 vorne, leistete sich keinen einzigen Ballverlust.

Dass es so nicht weitergehen konnte, war allerdings auch zu befürchten. In den ersten drei Minuten des zweiten Viertels schaffte Kapfenberg ein 9:2., St. Pölten wiederum in den ersten sechs Minuten nur fünf Zähler. Nach vier Bulls-Dreier im Finish lagen die Gäste erstmals vorne: 45:44. Doch das letzte Wort in der ersten Hälfte hatte Randolph aus der Distanz: 47:45.

Spannung bis zum Schluss

Im dritten Viertel wurden erneut Lücken in der Defensive bemerkbar. Ein 9:0-Lauf brachte den Steirern eine 63:56-Führung. Doch St. Pölten arbeitete sich bis zum Ende des Abschnitts wieder auf einen Zähler heran: Dukic und Jagsch versenkten drei Dreier und vier Freiwürfe fanden den Weg ins Ziel.

So blieb es bis zum Schluss spannend. Nach erfolgreichen Dreiern von Kavas und Angerbauer (seine ersten Punkte) lag der SKN 85 Sekunden vor dem Ende mit 86:79 vorne und hatte den Ball. Doch ein leichter Fehlwurf und zwei Ballverluste brachten die Bulls tatsächlich noch einmal heran. Bei 83:86 hatte die Gäste den Ball, ein Ausrutscher war aber folgenschwer und führte zum Turnover.

Jetzt ließen sich die Wölfe die Butter nicht mehr vom Brot nehmen, auch weil es defensiv besser klappte. Die Bulls markierten nur 15 Punkte im letzten Abschnitt. Der erfolgreiche Saisonstart war perfekt, bei dem Randolph (30) und Kavas (24) federführend waren.

Mike Coffin, Headcoach des SKN St. Pölten: „Es war ein sehr gutes Spiel heute. In der Offense war es von beiden Seiten attraktiv für die Zuschauer. Wir haben im vierten Viertel solider in der Defense gespielt. Das war der Schlüssel zum Sieg.“

SKN ST. PÖLTEN BASKETBALL - OCS CAPITAL BULLS KAPFENBERG 90:85 (30:17, 17:28, 22:25, 21:15). - SKN: Randolph 30, Kavas 24, Dukic 11, Tomaschek 10, Poulina 5, Angerbauer 5, Jagsch 3, Vukicevic 2, Atasoy.