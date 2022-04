St. Pölten verpatzt Play-off-Start

Werbung

Beide Teams starteten schaumgebremst in das Play-off, nach zehn Minuten stand es 15:14 für Graz.

Jenseits der Dreierlinie lief für St. Pölten (ohne den noch nicht fitten Angerbauer) in der ersten Halbzeit überhaupt nichts zusammen: Nur ein Treffer aus 14 Versuchen (7%). In and out: Eine Vielzahl der Würfe schauten schon "rein", fielen aber nicht. In Minute 15 hatten sich die Steirer mit 35:22 abgesetzt, der SKN reduzierte den Rückstand bis zur Pause auf minus sieben.

Angeführt des stärksten St. Pöltners, Mandic (zehn Punkte im dritten Abschnitt), kamen die Niederösterreicher wieder auf Tuchfühlung und entschieden die Periode nach dem Seitenwechsel mit 18:12 für sich.

Katastrophales Schlussviertel

Im letzten Viertel gelang schließlich durch einen Dreier der Ausgleich (52:52), danach war der Ofen allerdings aus. In den ersten knapp 5,5 Minuten gelangen nur drei Zähler. Graz kam offensiv immer besser ins Laufen und zog auf und davon. Mit 13:30 musste der SKN den Schlussabschnitt verloren und sich letztendlich deutlich geschlagen geben.

Ausgerechnet zum Play-off-Auftakt hatte St. Pölten noch mit den Auswirkungen nach der Coronapause zu kämpfen, den längeren Atem hatte trotz Sieben-Mann-Rotation Graz. St. Pöltens Trefferquote blieb deutlich hinter den Erwartungen. Ebenso wie die Darbietung der Referees, die mit einigen Entscheidungen zu Ungunsten der Wölfe eingriffen.

"Drei Viertel waren ok. Kämpferisch kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen, uns ist dann die Luft ausgegangen. Im letzten Viertel ist der Faden gerissen, da waren Fehler in der Defensive und in der Offensive. Graz ist heiß gelaufen, wir wussten, dass wir das vermeiden müssen. Das darf nicht passieren", resümierte SKN-Head Coach Andreas Worenz.

GRAZ - SKN ST. PÖLTEN 80:62 (15:14, 38:31, 50:49). - SKN: Mandic 20, Lewis 13, Alanen 9, Böck 8, Mbemba 6, Ferguson 4, Kaltenbrunner 2, Jagsch, Djukic, Wonisch.