St. Pöltens Offensive inferior

Das Spiel begann für die Wölfe mit einer 5:0-Führung verheißungsvoll, den längeren Atem im ersten Viertel hatten aber die Flyers: 20:14. Dann hatte St. Pölten seine beste Phase. Angeführt von Dukity (acht Punkte) erzielte man elf Zähler in Folge und lag in Minute 17 mit 28:24 vorne. Doch noch in der ersten Hälfte gab der SKN das Spiel völlig aus der Hand. Wels drehte auf, markierte in drei Minuten famose 17 Punkte und verbuchten eine Pausenführung von plus zwölf (41:29).

Alle vier Viertel verloren

Noch schlimmer wurde es im dritten Viertel (14:26). Die ersten vier Zähler gingen wieder auf das Konto der Welser, die einen 21:1-Lauf perfekt machten. Zwei weitere Runs sollten folgen (8:0, 7:0), so lagen die Niederösterreicher in Minute 29 hoffnungslos mit 26 Punkten zurück (41:67). So wurde das vierte Viertel nur mehr zum Schaulaufen, das die Welser ebenfalls für sich entschieden (20:18). Überragend in Diensten der Oberösterreicher: Awosika mit 36 Punkten (13/17 Zweier).

St. Pölten (Lewis fehlte, Holton ließ aus) leistete sich 17 Turnovers und traf in allen Belangen unterdurchschnittlich. Zweier: 38%, Dreier: 29%, Freiwürfe: 71%. "Unsere Offensive war nicht gut, wir haben schlechte Würfe genommen", bilanzierte SKN-Headcoach Mike Coffin.

FLYERS WELS - SKN ST. PÖLTEN 87:61 (20:14, 21:15, 26:14, 20:18). - SKN: Dukity 11, Holton 10, Jagsch 9, Ferguson 8, Kaltenbrunner 8, Angerbauer 8, Mbemba 7, Ersek, Atasoy.