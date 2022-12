St. Pöltner Cup-Aus am Traunsee

Werbung

Zwar hielten die Gäste in den ersten Minuten gut mit, noch im ersten Viertel zogen die Gastgeber aber davon: 18:8. Während St. Pölten aus der Zweierdistanz nur 36 Prozent traf (4/11), war die Quote bei Gmunden mehr als doppelt so hoch: 78 Prozent (7/9).

Die ersten 5,5 Minuten des zweiten Viertels schaffte der SKN den Gegner, der nur auf zwei Punkte kam, zu stoppen. So kam St. Pölten auf 21:22 heran. Ein 7:0-Lauf dank Unkonzentriertheit des Gegners half Gmunden aus der Misere, zumindest die Foulprobleme der Swans nützte der SKN von der Freiwurflinie aus. Gleich zehn Versuche fanden im zweiten Abschnitt ihr Ziel, in den anderen drei sollte es aber gar keinen Treffer geben. Aus dem Feld traf St. Pölten in der ersten Halbzeit nur neunmal, ein 30:37 zur Pause war die Folge.

Turnovers en masse

Im dritten Viertel kam der SKN auf sechs Zähler heran (36:42), Gmunden ließ aber nicht mehr zu und sorgte früh für die Entscheidung: 61:44 nach 30 Minuten. Im Schlussviertel (Holton scorte elf seiner 21 Punkte) war ein minus zehn für die Niederösterreicher das höchste aller Gefühle (56:66). Apropos hoch: So hoch wie am Ende lag Gmunden die gesamte Spielzeit nicht vorne: Plus 21. 19 Ballverluste machten für den SKN eine Cupüberraschung gegen den Lieblingsgegner unmöglich.

„Sie haben aus unseren Ballverlusten 29 Punkte gemacht. So kannst du auswärts gegen eine gute Mannschaft nicht gewinnen“, resümierte SKN-Headcoach Mike Coffin. „Es war eine durchschnittliche Leistung. Die reicht nicht in Gmunden“, fand Andreas Worenz, sportlicher Leiter des SKN.

GMUNDEN SWANS - SKN ST. PÖLTEN 85:64 (20:11, 17:19, 24:14, 24:20). - SKN: Holton 21, Lewis 13, Mbemba 11, Dukity 6, Jagsch 5, Ferguson 3, Angerbauer 3, Atasoy 2, Ersek.