St. Pöltner Fehlstart in die Platzierungsrunde

Nach 20 Tagen ohne Spiel verpatzte St. Pölten in Graz den Auftakt in die Platzierungsrunde. „Offensiv ist gar nichts gegangen. Wir sind mit minus elf gut davongekommen, haben Lehrgeld gezahlt“, blickte SKN-Head Coach Andreas Worenz auf lediglich 64 erzielte Punkte.

Dabei stechen zehn vergebene Freiwürfe bei 15 Versuchen ins Auge. Aber auch aus der Zweierdistanz, deren Werte bis ins vierte Viertel sogar hinter denen aus dem Dreipunktbereich hinterherhinkten, lief zu lange wenig zusammen (19/47, 40 Prozent). Worenz: „Wir haben zu viele einfache Körbe liegengelassen.“

So fiel die ansprechende Leistung in der Defensive (die Reboundunterlegenheit ausgenommen), bei lediglich 75 Grazer Punkten, nicht mehr ins Gewicht. „In der Defensive haben wir einen guten Job gemacht.“

Der neue Mann hatte einen schweren Stand

Stefan Djukic feierte einen durchwachsenen Einstand. Seine Bilanz in knapp 18 Minuten: Zwei Punkte, neun Rebounds, drei Ballverluste. „Ein Debüt ist immer schwer, da ist man total übermotiviert“, erinnert sich Worenz an seine eigene Spielerkarriere. „Im Training hat er eine bessere Leistung gezeigt als im Spiel. Aber er hat gefightet, an ihm ist es nicht gelegen.“

Das Heimspiel gegen Tabellenführer und Meisterschaftstopfavorit BC Vienna gestaltet am Samstag den Auftakt für viele „englische Wochen“. In 29 Tagen stehen neun Spiele der Platzierungsrunde an. Dann ist auch der Gegner in den Play-offs fixiert.

Gegen die Bundeshauptstädter kann man nur überraschen. „Wir müssen einen Toptag haben, sie einen schwachen. Dann haben wir eine Chance“, weiß Worenz von der Stärke der Wiener. „Sie haben einen tiefen Kader, ein Spieler kann immer übernehmen.“ Eine gute Verteidigungsleistung ist gegen Jones, Murati und Co jedenfalls notwendig. Chris Ferguson wird dabei noch nicht mithelfen können und wird nach seiner Verletzungspause noch zwei Wochen benötigen.