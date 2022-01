St. Pöltner mitten im Zwischentief

Das verlorene NÖ-Duell bei den Dukes bedeutete für St. Pölten die dritte Schlappe in Folge. Der BC Vienna und Gmunden waren noch harte Brocken, die kalkulierbare Niederlagen brachten. Bei den krisengeschüttelten Stiftstädtern war das nicht der Fall. „Klosterneuburg hat nicht top gespielt“, resümierte SKN-Headcoach Andreas Worenz. Das Problem?

„Es war viel zu wenig und kein gutes Spiel von uns. Offensiv haben wir uns gegen ihre Zonenverteidigung sehr schwer getan. Dadurch haben wir ihnen Selbstvertrauen gegeben.“ 20 Ballverluste, Probleme bei den Rebounds am eigenen Korb sowie Effektivität (4:24 bei den Second-Chance-Punkten) und nur 30 Punkte in der zweiten Hälfte machten einen Auswärtssieg unmöglich. Trotzdem hatten Alanen und Lewis bei 73:76 kurz vor Schluss zweimal aus der Distanz die Möglichkeit zum Ausgleich, ihre wilden Würfe verfehlten aber das Ziel.

Heimspiel-Doppel bringt Topteams

Schon am heutigen Mittwoch steht nun endlich das covidbedingt verschobene Cup-Viertelfinale auf dem Programm. In heimischer Halle trifft der SKN um 19 Uhr auf Titeltopfavorit BC Vienna. „Wer Favorit ist, darüber braucht man nicht zu diskutieren“, will Worenz in erster Linie „eine solide Leistung abliefern.“

Und dann schauen, was sich ergibt. „Wir haben im letzten Spiel gegen Wien gut gespielt und waren bis zum Schluss dran.“ Bei Aufstieg findet am 5./6. Februar das Final Four in Eisenstadt mit dem Halbfinale gegen Meister Gmunden statt. Am Samstag wartet in der Liga mit Cupsieger Oberwart (19 Uhr) das nächste Kaliber. „Oberwart hat sich verstärkt, neue Spieler geholt. Sie gehören zu den Topteams der Liga“, so Worenz vor dem nächsten Sky-Livespiel.