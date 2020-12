ST. PÖLTEN - KLOSTERNEUBURG 91:86 Die Revanche für die 62:92-Schlappe zum Saisonauftakt gelang dem SKN auch ohne ihren verletzten Topscorer Kelvin Lewis und über weite Strecken auch ohne den angeschlagenen Florian Trmal. Zu den Matchwinnern kürten sich im NÖ-Duell zwei andere: Logan Schilder und Kostas Oikonomopoulos. Die beiden Neuzugänge entkamen den Gästen immer wieder und lieferten mit 28 bzw. 26 Punkte Klasseleistungen ab.

Lange Zeit sah es aber eher nach einem Favoritensieg aus. Klosterneuburg (ohne den verletzten Bavcic) führte bald mit sechs Punkten (8:2) und lag im zweiten Viertel zwischenzeitlich sieben Zähler vorne (35:28). St. Pölten fing sich schon in Minute vier des zweiten Abschnitts das fünfte Mannschaftsfoul, blieb aber dank einer starken Darbietung von außen (7/12), die die Gäste zunächst nicht an den Tag legten (2/9), dran. So ging es mit einem 41:41 in die Pause. Während die Dukes das erste Viertel mit 22:19 gewannen, sicherte sich der SKN die zweiten zehn Minuten mit dem gleichen Score.

Ich bin happy, es war eine Wahnsinnspartie! Kostas und Logan haben super harmoniert. Wir wollten die Großen im Pick and Roll attackieren und das ist uns gelungen. SKN-Headcoach Andi Worenz

Im dritten Viertel zog das Niveau an und Klosterneuburg dank eines 9:0-Laufs wieder davon. Die Dukes-Dreier fanden nun ihr Ziel, in nur sechs Minuten gelangen 22 Punkte. Die Folge war eine Acht-Punkte-Führung — 63:55. Trotz sechs verwandelter Distanzwürfe der Gäste hielt St. Pölten den Rückstand aber zur letzten Pause in Grenzen — 68:70 nach einem hohen 27:29-Viertelergebnis. Das Highlight war einer von insgesamt drei Alley-oops von St. Pöltens Besten:PassgeberOikonomopoulos und Vollender Schilder mit Dunk plus gezogenem Foulspiel.

Im letzten Viertel ging St. Pölten in Minute 35 in Führung — 76:75. Oikonomopoulos verwandelte seine Dreipunktwürfe fünf und sechs und brachte Dukes-Coach Zeleznik zum Verzweifeln. Schilder und Böck blieben von der Freiwurflinie fehlerfrei (der SKN traf 17 seiner 18 Versuche), während auf der Gegenseite Laurents Dreierversuch zum Ausgleich scheiterte. Dank eines 23:16 im Schlussviertel brachte St. Pölten den ersten Sieg über die Dukes in der SKN-Ära in trockene Tücher. Da half auch Bauers starke Wurfquote mit einer Bestleistung von 20 Punkten nichts.

„Ich bin happy, es war eine Wahnsinnspartie“, atmete SKN-Headcoach Andi Worenz durch. „Kostas und Logan haben super harmoniert. Wir wollten die Großen im Pick and Roll attackieren, das ist uns gelungen.“