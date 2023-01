Oberwart Gunners besiegten SKN St. Pölten deutlich

Werbung

Die Burgenländer besiegten am Donnerstag den SKN St. Pölten mit 75:52 (28:25) und schlossen zumindest für einen Tag zu Tabellenführer BC Vienna auf. Der Titelverteidiger aus Wien kann am Freitag mit einem Erfolg in Eisenstadt beim Tabellenvorletzten Nord Dragonz wieder auf zwei Punkte davon ziehen.

Oberwart lag im ersten Abschnitt stets in Führung und warf einen Zehn-Punkte-Vorsprung heraus. Nur vier Punkte des Favoriten im zweiten Viertel nutzten die Gäste aber, um kurz nach der Halbzeit auszugleichen. Die Gunners zogen danach wieder an und feierten einen letztlich klaren Sieg.