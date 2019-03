Ausgerechnet in der „heißesten“ Saisonphase mussten die Play-off-Teilnehmer der 2. Bundesliga aufgrund des Cup-Final-Fours am Wochenende aussetzen.

„Wir hatten eine gute Trainingswoche, müssen die Intensität aber nun wieder hinauffahren“, schildert Andreas Worenz. Der UBC-Head Coach blickt mit seinem Team aufs zweite Viertelfinalspiel am Samstag (19 Uhr) gegen Dornbirn. Die erste Begegnung entschied der UBC mit 94:77 für sich, ein Sieg trennt die Worenz-Truppe noch vom Halbfinale. „Wir wollen die Serie am Freitag beenden“, stellt Worenz klar fest.

Während Lacic seine Knieprobleme noch nicht in den Griff bekommen hat und mehr als fraglich ist, feierte Obermann nach langer Verletzungspause im Training ein Comeback. „Vielleicht kann er schon ein paar Minuten spielen“, hofft Worenz. Der Schlüssel zum Erfolg? „Wir müssen den Siegeswillen wie im ersten Spiel aufs Parkett bringen.“ Dabei hat die Defensive gegen die offensivstärkste Mannschaft der Liga entscheidende Bedeutung.

Ein etwaiges drittes Spiel würde bereits am Sonntag in Dornbirn stattfinden. An die bisherigen beiden Auswärtspartien hat St. Pölten jedenfalls gute Erinnerungen. Vor dem Sieg im Play-off setzte sich der UBC im Grunddurchgang mit 91:83 durch. Das r einzige Duell in der Landeshauptstadt entschieden die Vorarlberger aber für sich.