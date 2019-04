ST. PÖLTEN - DORNBIRN 77:64. Der UBC St. Pölten steht im Halbfinale der 2. Bundesliga!

24 Punkte, neun Rebounds, acht Steals: Paul Koroschitz war der Mann des Abends. „Wir sind heute Abend mit der richtigen Intensität ins Spiel gestartet, so wie man es sich in einem Play-off Spiel erwartet“, sagte der Matchwinner nach dem Spiel. Eine Intensität, die Koroschitz vorlebte. „Da war so viel Energie, das habe ich bislang noch selten gesehen“, beschreibt sein Head Coach Andreas Worenz. „Er hat sich in einen Rausch gespielt, phänomenal.“ Mit 16 Punkten legte Koroschitz schon in der ersten Hälfte den Grundstein zum Sieg. Das erfolgreiche Konstrukt erhöhte Kapitän Martin Speiser mit 13 Zählern im ersten Durchgang.

Acht Minuten lang verlief das Spiel ausgeglichen (13:14), acht UBC-Punkte in Folge brachten noch im ersten Abschnitt die erste deutliche Führung. Zu Beginn des zweiten Viertels ließen die Heimischen ein 8:0 folgen: 30:17. Worenz: „Wir haben von Anfang an viel Druck gemacht.“ Dornbirn kam bis zur Pause auf sechs Punkte heran, traf in den ersten knapp fünf Minuten der zweiten Hälfte aber nicht. Ein 7:0 führte zu einem 52:41 für den UBC.

Entspannung gab es aber erst im letzten Viertel. Bei 60:53 verlegten die Gäste einen freien Wurf, im Gegenzug startete St. Pölten zu einem Lauf mit acht Punkten in Folge: Die Entscheidung. „Der Schlüssel zum Erfolg war die Defensive in der zweiten Hälfte“, so Worenz, dessen Team alle vier Viertel für sich entschied (21:16, 24:23, 10:7, 22:18). Die beste Offensive der Liga stand ohne ihren verletzten, zweitbesten Scorer Arruti Portilla auf verlorenem Posten.

Am Wochenende geht es zum ersten Halbfinalspiel nach Mattersburg, das Heimspiel steigt am 12. April (19 Uhr).