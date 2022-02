Vorzeitige Play-off Qualifikation für SKN St. Pölten noch möglich

Nur 50 Punkte brachte St. Pölten in Wels aufs Scoreboard. Die Offensivleistung des SKN war ein Offenbarungseid, Head Coach Andreas Worenz sprach von „katastrophal“. In Oberösterreich wurde der Negativlauf auf sechs Pflichtspielniederlagen in Folge ausgebaut. Nach zuletzt neun Siegen in Folge. Die Wahrheit liegt in der Mitte.

Teams wie Oberwart, Klosterneuburg und Wels, gegen die es in der Hinrunde Siege gab, waren beim Wiedersehen vom Kader her deutlich verbessert aufgestellt. Und gegen den regierenden Meister Gmunden und frischgebackenen Cupsieger sowie Meister in spe, BC Vienna, kann man jederzeit verlieren. Aber auch eigene personelle Ausfälle taten ihr Übriges zur Niederlagenserie. Kaderengpässe, die es in der ersten Hälfte des Grunddurchgangs beim SKN nicht gegeben hatte. Vor allem Mbemba profitiert nun davon, sammelt viel Spielzeit und muss Verantwortung übernehmen.

Ohne Taschenrechner in die Top sechs

„Wir sind ein Spiel von den Top sechs entfernt. Der Hut brennt nicht, wir sind immer noch im Soll. Aber wir müssen auf die Siegerstraße zurückkehren“, behält Worenz zurecht die Ruhe. Ein Heimsieg gegen den Letzten Traiskirchen am Samstag würde sich für den Schritt Richtung Play-offs anbieten. „Sie waren gegen viele Teams auf Augenhöhe und haben erst am Schluss verloren“, weiß Worenz, dass das Schlusslicht gegenüber der letzten Saison stark verbessert ist. Ein Zittern zur Play-off-Qualifikation, wie in der letzten Spielzeit, will sich Worenz aber ersparen. „Ich will nicht rechnen und das Spiel gewinnen. Wir wollen für die Top sechs den Rhythmus finden, damit wir nicht als Sechster in die Play-offs gehen müssen. Ich habe keine Lust abgeschlachtet zu werden.“

Sollte es gegen die Lions nicht klappen, besteht schon am 16. Februar im Nachtragsspiel daheim gegen die Timberwolves die nächste Chance.