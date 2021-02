Drei Viertel lang hielt St. Pölten die erste Partie in der Platzierungsrunde offen, führte zu Beginn des Schlussabschnitts gegen den Meister sogar mit 51:49. Doch drei erfolgreiche Dreier des Spitzenteams brachten den Umschwung. Kapfenberg gelang in knapp vier Minuten ein 15:0-Lauf und hatte am Ende der letzten Abschnitts satte 35 Punkte auf dem Konto. „Sie sind in einem Lauf gekommen und haben sich in einen Rausch gespielt. Bei uns war es vorne zu wenig Teamplay“, beschreibt Head Coach Andreas Worenz die spielentscheidende Szenen der Partie. „Gegen Kapfenberg musst du 40 Minuten lang da sein und darfst in keiner Phase des Spiels nachlassen.“ Aber auch mit so mancher Schiedsrichterentscheidung zeigte sich Worenz unzufrieden: „Bevorzugt wurden wir nicht …“.

Der erste Abschnitt (19:17) war ausgeglichen verlaufen. Im zweiten Viertel hatte der SKN schon nach nicht einmal drei Minuten fünf Teamfouls auf dem Konto, ein 9:0 brachte die Steirer voran. Die hatten zu Beginn der zweiten Hälfte aber ihre Nöte in der Offensive, erzielten in über fünf Minuten nur zwei Punkte. So war St. Pölten, dank acht Punkten in Folge, wieder dick im Geschäft. Bis der Meister sein Offensivfeuerwerk zündete …

Zwei gute Freunde waren die Topscorer auf beiden Seiten: Lukas Böck (14 Punkte) und Thomas Schreiner (18). Die St. Pöltner Nummer 13 hat sich in den letzten Wochen sensationell entwickelt. „Er hat Selbstvertrauen. Was er leistet ist phänomenal. Mir fallen nicht viele Österreicher in der Liga ein, die so performen wie er. Offensiv und defensiv“, streut ihm Worenz Rosen. Die Kapfenberger Nummer fünf geigte an alter Wirkungsstätte einmal mehr auf. Sechs von sieben Dreipunktwürfen (davon drei im letzten Viertel) fanden ihr Ziel.

SKN ST. PÖLTEN - KAPFENBERG BULLS 65:84 (19:17, 34:39, 51:49). - SKN: Böck 14, Schilder 12, Krayem 10, Oikonomopoulos 9, Jagsch 5, Cutuk 5, Wonisch 4, Mbemba 3, Kaltenbrunner 3, Dockner.