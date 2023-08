Köstler-Twins vergaben Matchball zum Top-10-Ergebnis auf World-Tour

Schon der Start in die Beachvolleballsaison ist für die St. Pöltner Matthias und Georg Köstler hervorragend gelaufen. Sie kürten sich zu akademischen Staatsmeistern und wenig später haben sie eine Silbermedaille beim PRO Open in Greifenstein folgen lassen. „Das hat Lust auf mehr gemacht“, lacht Georg.

Anfang Juli reiste das Zwillings-Duo dann nach Belgien, um erstmals gemeinsam ein World-Tour-Turnier, das PRO Futute von Leuven zu bestreiten. „Wir sind als krasse Außenseiter hingereist, aber in der Qualifikation ist es für uns perfekt gelaufen“, schildert Matthias Köstler. In der ersten Runde der Qualifikation trafen die Zwillinge auf das top-gesetzte Qualiteam aus Frankreich. „Das Jugendnationalteam-Duo hat uns merkbar unterschätzt und so ist uns gleich ein schneller Satzgewinn gelungen, erst im zweiten Satz zeigten sie dann, was sie wirklich drauf haben“, meint Georg. Nach 1:1-Sätzen musste ein dritter Satz her und den St. Pöltnern gelingt ein guter Start. Wir sind konsequent geblieben und haben die Franzosen zu Fehlern gezwungen“, ist Georg mächtig stolz. Am Ende gewann er mit seinem Bruder das Match hauchdünn mit 15:13 im dritten Satz (2:1 - 21:14, 17:21, 15:13).

Matthias Köstler schlug an der Seite von seinem Bruder Georg (Foto), der im Beachvolleyball wesentlich routinierter ist, erstmals gemeinsam auf der World Tour auf. Und die St. Pöltner schafften es gleich in den Hauptbewerb. Foto: Karolina Stibl

In der zweiten Qualifikationsrunde wartete dann ein routiniertes Team aus Israel. Das Spiel verlief ähnlich wie die erste Qualirunde. Wieder ging es in einen Entscheidungssatz und erneut blieben die Zwillinge cool und zohen im dritten Satz diesmal sogar davon. Mit dem 2:1-Erfolg sicherten sie sich gleich beim ersten World-Tour-Start einen Platz im Hauptbewerb.

Der Hauptbewerbs startet mit einer Partie gegen die Lokalmatadore aus Belgien. Das Spiel gegen das Brüderpaar Vandecaveye verlief zunächst recht ausgeglichen. Die Belgier setzten sich in der Mitte des ersten Satzes leicht ab und gingen mit 12:9 ins technische Timeout. Mit einem phänomenalen Finish konnten die Köstler-Zwillinge aber einen 4-Punkte-Rückstand wettmachen und „stahlen“ den Satz mit 21:19 von den Favoriten - 1:0 für Österreich. Im zweiten Satz spielte das belgische Team konsequent, zwingend und vor allem fehlerfrei, was einen deutlichen Satzgewinn bedeutete. Im Entscheidungssatz spielten aber die Köstlers, wie schon in den Qualifikationspartien, sehr selbstbewusst. Diesmal war das Glück aber nicht auf ihrer Seite, nachdem sie sich beim Stand von 14:13 einen Matchball erarbeitet hatten. Sie verloren die Partie letztlich knapp mit 14:16 im dritten Satz.

Weiter ging es mit einem Spiel um den Verbleib im Turnier gegen niemand geringeren als den Olympia-Vierten von Tokio 2021. „Der Lette Edgars Tocs zeigte, warum er das letzte Jahrzehnt ganz oben in der internationalen Volleyballszene mitgemischt hat“, musste Georg mit seinem Bruder vor der Routine und Physis des Weltklassemanns kapitulieren. Die Letten siegten klar mit 2:0. „Letztlich bleiben aber gute Erinnerungen an einen erfolgreichen, gemeinsamen Start auf der World-Tour“, herrsht bei Matthias aber auch etwas Wehmut um den vergebenen Matchball gegen die Belgier, der ein Top-10-Ergebnis bedeutet hätte.