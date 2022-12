Wintersonnenwende im Sportzentrum NÖ brachte tolle Spenden

Werbung

Nach zweijähriger Corona-bedingter Wartezeit hat das SPORTZENTRUM Niederösterreich heuer wieder zur traditionellen Wintersonnenwende geladen. Mit zahlreichen Partnern und Vertretern der niederösterreichischen Sportlandschaft hat man gemeinsam ein paar besinnliche Stunden verbracht und dabei Geld für den guten Zweck gesammelt.

Insgesamt 1.000 Euro sind zusammengekommen. Diese gehen an den ASV Haidershofen-Behamberg übergeben worden, um der U15-Mädchen-Mannschaft die Teilnahme an der Juniorinnen Mini-WM im Juni in Bremen zu ermöglichen.

„Wir stehen bei unserem Nachwuchs in der Verantwortung etwas zu tun! Dank der Spenden können wir einen Beitrag leisten, dass sich die Spielerinnen des ASV Haidershofen-Behamberg einen Traum erfüllen können“, bedankte sich Sportlandesrat Jochen Danninger für die Spenden.

Einen weiteren Spendenscheck hat Sportlandesrat Jochen Danninger gemeinsam mit Georg Blochberger (Geschäftsführer Eis-Greissler) dem NÖ Nachwuchssportkompetenzzentrum übergeben. Von Mai bis September diesen Jahres haben in ganz Niederösterreich wieder die Familiensporttage stattgefunden.

Neben sämtlichen Bewegungsstationen und niederösterreichischen Sportstars war auch das zuckerfreie Sportland-Eis Fixpunkt bei allen Events. Die Spenden für das gratis Eis wurden gesammelt und nun ebenfalls für einen Benefizzweck übergeben. Mit den 1.000 Euro sollen sozial bedürftigen Teilnehmern im NÖ Sportleistungszentrum (SLZ) Trainingscamps finanziert werden.