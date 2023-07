Benni Karl schenkt bei Transalp-Gesamtsieg keine Etappe her

Bei der 25. Jubiläumsausgabe behielt das Mixedduo bei allen sechs gefahrenen Etappen die Oberhand. Auch am Schlusstag feierten sie am Gardasee einen beeindruckenden Start-Ziel-Sieg. In der Gesamtwertung haben sie letztlich 1:36:10,4 Stunden Vorsprung auf ihre portugiesischen Verfolger.

„Wir sind dort nicht zum Gaukeln, sondern haben einen hohen Performance-Anspruch. Wir wollen die BIKE Transalp gewinnen!“ Mit dieser starken Ansage hat Benjamin Karl vor der Jubiläumsausgabe der BIKE-Transalp die Latte hoch gelegt. Doch zusammen mit seiner Partnerin Elisabeth Osl wurde er als Team BMC-RH77 Factory Racing seinen eigenen Ansprüchen vollauf gerecht. Die Wilhelmsburger Snowboardlegende sollte wie schon so oft in seiner eigentlichen Domäne auf Schnee, auch auf den steilen MTB-Trails bergauf und bergab Taten seinen vollmundigen Ankündigungen folgen lassen. Auch auf der letzten Etappe, die von Valle di Ledro über 48,79 Kilometer und 1.708 Höhenmeter nach Riva del Garda führte, gab sich das Mixedgespann keine Blöße und bestimmte vom Start weg das Tempo – es wurde eine verdiente Triumphfahrt zweier österreichischer Ausnahmesportler!

Karls Transalp-Reise: Vom 15-jährigen „Mitfahrer“ zum Sieger

„In den letzten zwei Tagen ist aber schon eine gewisse Grundmüdigkeit aufgekommen, daher bin ich froh, dass es jetzt vorbei ist. Unsere Beine waren nicht mehr so gut wie am Anfang der Transalp – aber das ist klar. Wir sind jedoch im Laufe der letzten Etappe immer besser ins Fahren gekommen und haben noch einmal einen enormen Aufwand betrieben. Die letzte Abfahrt hin zum Ziel haben wir extrem genossen, das war schön. Da sind viele Gedanken durch den Kopf gegangen. Meine erste Transalp bin ich mit fünfzehn Jahren mit meinen Freunden gefahren, ausgestattet mit einer Karte. Damals war ich nur Mitfahrer. Das war so der Start der Reise“, erklärt Karl in seiner ersten Reaktion und ergänzt: „Ich bin sehr zufrieden. Ich bin ja bekannt für klare Ansagen, daher freut es mich, dass es dann wieder einmal geklappt hat. Dass wir bei so einem Megaevent mit einer derart langen Tradition eine entscheidende Rolle spielen und diese Mixedkategorie gewinnen können, ist einfach top. Auch wenn der Vorsprung groß ist, ohne unsere professionelle Vorbereitung braucht man da gar nicht hinfahren. Ich bin sehr stolz, dass wir gewonnen haben, und bin sehr dankbar, dass ich diese Woche mit Lisi als meine Partnerin erleben durfte!“

Osl im Ziel: „Jetzt fällt der Druck ab!“

In dieselbe Kerbe schlägt auch Osl: „Im ersten Moment fällt der ganze Druck ab und man hat eine gewisse Leere in sich. Da ist es uns beiden gleich gegangen. Wir hatten in dieser Woche echt wenig Regenerationszeit, es war alles komplett durchgetaktet. Heute war es noch einmal brutal heiß. Am Anfang habe ich mich vom Kreislauf her nicht so gut gefühlt, daher wollte ich nicht überziehen. Die Strecke ist dann immer höher geworden und wir sind in den Wald gekommen, da war es kühler – das hat mir gutgetan. Ich bin richtig stolz, dass wir das gepackt haben. Am ersten Tag hatte ich nach nur acht Kilometern ja gleich einen Patschen. Da sieht man, wie schnell es vorbei sein kann, und dass immer etwas passieren kann. Diese Situation hat mich ins Jetzt geholt und mir Auftrieb gegeben. Es ist nicht selbstverständlich, dass man gut durchkommt.“

Breiter Grinser im Ziel

Nach einem kurzen, aber knackigen Arbeitstag konnten Karl/Osl über den Sieg bei der Schlussetappe jubeln. Nach exakt 2:46:41,8 Stunden beendeten sie das Abenteuer Transalp und rollten in mittlerweile gewohnter Manier als erstes Paar über die Ziellinie, allen Anstrengungen zum Trotz übers ganze Gesicht strahlend. Auch am letzten Tag platzierten sich die Portugiesen Valério Ferreira und Celina Carpinteiro auf Platz zwei und beendeten den letzten Abschnitt in 2:55:32,9 (+8.51,1 Minuten). Platz drei ging am Samstag an das deutsche Team Axel Schneider und Karoline Donnerstag, die nach 3:05:15,8 Stunden (+18.34,0 Minuten) über die Ziellinie rollten.

Die Konkurrenz extrem dominiert

Nach sechs Etappensiegen gab es für Karl/Osl als Lohn für alle Strapazen auch den angepeilten Sieg in der Gesamtwertung. Die beiden leidenschaftlichen Mountainbiker beendeten den Mixed-Bewerb der BIKE Transalp in 23:48:19,0 Stunden und verwiesen Ferreira/Carpinteiro um 1:36:10,4 Stunden auf Platz zwei. Die Slowenen Primoz Lindic/Natalija Anderluh komplettierten in einer Zeit von 26:28:38,3 Stunden als Dritte das Siegespodest.

Noch ein spätes Karrierehighlight für Osl

„Der Gesamtsieg hat für mich einen großen Stellenwert und reiht sich bei meinen Karriereerlebnissen ganz weit vorne ein. Es hat lange gedauert, bis wir das gemeinsam umsetzen konnten. Es war einer super Teamarbeit und der Zusammenhalt mit Benni und dem ganzen Team war grandios. Ich war zwei Jahre komplett weg vom Rennfahren, aber ich habe dann schnell wieder in den Rennmodus gefunden. Am Anfang hat es richtig gekribbelt, weil alles neu war. Wir haben uns schnell das Leadertrikot geholt, es jedoch nicht nur verteidigt, sondern jeden Tag bewiesen, dass wir die Besten sind! Jetzt bin ich einfach überglücklich, dass wir uns Transalp-Sieger im Mixed-Bewerb nennen können“, meinte Osl.

Die Siegerehrung fand erst am Samstagabend statt, Fotos sollten noch nachgereicht werden.