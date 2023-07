Karl/Osl: „Die Schöne und das Biest“

Auf der dritten Etappe der 25. Jubiläumsausgabe der Bike Transalp wartete nicht nur viel „Schufterei“ auf die Teilnehmer, sie führte auch über dramatisch schöne Trails mit gnadenlosen Anstiegen von Livigno nach Bormio. Großartiges Landschaftskino, das die Teilnehmer allerdings kaum genießen konnten, denn es ging auch für Karl „ans Eingemachte“.

Stecke erwischt auch Karl am falschen Fuß

„Ich war heute überrascht, wie herausfordernd der Tag war. Die Etappe war wunderschön, aber hatte es in sich. Gefühlt sind wir 90 Prozent in Trails gefahren, aber sobald es bergauf gegangen ist, war es richtig steil – einfach brutal. Es ist sofort von null auf hundert gegangen. Wir sind gleich in die erste Rampe mit 500 Höhenmetern hineingefahren, und die hat eine halbe Stunde lang nicht mehr aufgehört. Es war heute richtig hart und eine große Challenge für uns“, meinte Karl. Und Teamkollegin Osl ergänzte: „Das war richtig schwierig heute. Ich habe in der Früh beim Einfahren schon gemerkt, dass ich nicht so frisch bin. Aber wir haben uns durchgebissen.“

Führungsduo fährt am dritten Tag zur dritten Bestzeit

Nach einer bärenstarken Leistung und einer rassigen Trail-Abfahrt vom Forte di Oga bis vor die Tore von Bormio schnürten Karl/Osl ihren persönlichen Transalp-Hattrick. Hand in Hand überquerten die beiden auch bei der dritten Etappe als erste Paarung die Ziellinie und konnten somit ihre weiße Weste eindrucksvoll fortführen. Am Ende siegte das Duo in 4:04:03,2 Stunden nach den 64,95 absolvierten Kilometern inklusive weiterer 2.219 Höhenmeter souverän vor Valério Ferreira und Celina Carpinteiro. Die portugiesischen Verfolger beendeten die dritte Etappe in 4:18:01,3 (+13.58,1 Minuten) und holten vor den Deutschen Axel Schneider und Karoline Donnerstag (4:28:40,9) Platz zwei.

Abkühlung im Dorfbrunnen als erste Regenerationsmaßnahme

„Gleich nach dem Rennen haben wir uns im Dorfbrunnen abgekühlt, aber wir werden bis morgen noch weitere Regenerationsmaßnamen setzen müssen“, weiß auch Karl, dass trotz des überlegenen Vorsprungs von knapp einer Dreiviertelstunde auf Valério/Carpinteiro, noch nicht aller Tage Abend ist. „Vom Papier her ist noch nicht einmal Halbzeit und am Mittwoch wartet die längste Etappe“, gibt er dazu aber auch gleich Entwarnung. „Ich glaube, sie schaut furchteinflößender aus, als sie wohl ist. Auf den letzten 50 Kilometern geht es viel bergab, mit ein paar Gegenanstiegen.“ Aber ähnlichen Optimismus versprühte er auch bereits vor der dritten Etappe, nur um dann zugeben zu müssen, von den Herausforderungen überrascht worden zu sein ...

Gestartet wird der vierte Renntag um 9 Uhr und er wird das Feld über exakt 100,87 Kilometer (3.267 Höhenmeter) von Bormio nach Malé führen.