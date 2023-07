Karl: „Nur ein großes Malheur kann uns jetzt noch den Sieg kosten!“

An Benjamin Karl und Elisabeth Osl (BMC-RH77 Factory Racing) führte auch am Freitag bei der sechsten Etappe, die von Valle del Chiese über 64,14 Kilometer(2.521 Höhenmeter) nach Valle di Ledro führte, kein Weg vorbei. Die beiden passionierten Mountainbiker zeigten erneut keine Schwäche und konnten ihre Gegner klar auf Distanz halten. Tag sechs führt über wilde, unbekannte Wege, abseits des Tremalzo-Hypes, denn kaum jemand kennt die Bocca Giumella oder den Passo Giovo – zwei schöne zu fahrende Bergüberquerungen.

„Heute sind wir bei einer meiner Lieblingspassagen gefahren, die alte Militärstraße. Das ist wohl eine der bekanntesten Straßen am Gardasee. Jeder, der in der Gegend mit dem Rad unterwegs ist, sieht diesen Abschnitt als Fixpunkt. Man sieht direkt auf den Gardasee und fährt durch kleinere Steinhöhlen hindurch. Lisi und ich versuchen das Tempo über die ganze Etappe hochzuhalten, aber bei dem Vorsprung ist der Druck schon ein wenig heraußen. Wenn nicht ein großes Malheur passiert, lassen wir uns das morgen nicht mehr nehmen. Wir werden bei der letzten Etappe noch einmal alles reinwerfen und wollen die Transalp ungeschlagen zu Ende bringen“, zieht Karl ein erstes Resümee.

Konzentration bis zum Schluss hochhalten

„Wir kämpfen im Rennen um jeden Meter, wir sind in unserem ganzen Mindset einfach Sportler. Da wird die ganze Etappe gepusht, weil bummeln können wir im Urlaub“, betont Osl zwar auch den Spaß, den sie auf der Transalp mit Benni hat, aber auch, dass beide immer so schnell als möglich ihre Aufgabe erledigen wollen. „Das zeichnet uns als Team aus. Heute war von allem etwas dabei, aber die Trails waren aufgrund des Wetters in den letzten Tagen teilweise unfahrbar. Es war ein brutaler Lehmboden, da machen dann die Reifen zu und man sieht kein Profil mehr. Da gab es einige Passagen, bei denen wir unser Bike geschoben haben. Aber das Fahren über die nassen Wurzeln ist uns dann wieder entgegengekommen und wir konnten unsere gute Technik ausspielen.“

Nach allen Anstrengungen ging der Sieg auch am sechsten Renntag an Karl/Osl. 4:09.26,9 Stunden benötigten der von Wilhelmsburg nach Lienz „ausgewanderte“ Snowboardchamp und die Tirolerin am Freitag, bis sie mit einem breiten Grinser und in ihrer gewohnten Jubelpose gemeinsam die Ziellinie überquerten. Standesgemäß auf Rang zwei beendeten Valério Ferreira/Celina Carpinteiro die vorletzte Etappe. Das portugiesische Duo fuhr nach 4:40.30,9 Stunden (+31.04,0) ins Ziel und verwies die beiden Slowenen Primoz Lindic/Natalija Anderluh, die für die 64,14 Kilometer 4:42.13,2 Stunden (+32.46,3) benötigten, erneut auf den dritten Platz.

Mit einem Vorsprung von fast eineinhalb Stunden auf Valério/Carpinteiro gehen Karl/Osl am Samstag um 9 Uhr auf die letzte und alles entscheidende Sprintetappe, die nur über 48,79 Kilometer (1.708 Höhenmeter) von Valle die Ledro ins mit großer Sehnsucht erwartete Ziel nach Riva del Garda führt.